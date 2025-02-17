Социальная сеть Telegram, ставшая прибыльной в прошлом году, выпустила обновления для своих приложений. В них вошли улучшенный поиск стикеров, выбор обложек для видео и возможность делиться роликами с тайм-кодами.

Впервые компания внедрила поиск стикеров на основе искусственного интеллекта в декабре 2024 года. Однако возможности поиска были ограничены всего 40 тыс. стикеров.

С новым обновлением при вводе таких запросов, как «Думающая обезьяна» или «Собака подняла бровь», стало возможным получить результаты из миллионов стикеров на всей платформе.

Приложение также выпустило функции для оптимизации просмотра видео. Теперь пользователи могут делиться ссылкой на ролик, размещенный в Telegram, с точной временной меткой, как на YouTube.

Кроме того появилась возможность выбрать кадр для видео в качестве фотографии обложки, как миниатюры видео на других платформах. А с помощью видеоредактора теперь можно добавлять на обложку текст, стикеры и эмодзи.

Telegram также добавил поддержку сохранения прогресса для видео. Это значит, что можно возобновить просмотр ролика с того места, на котором пользователь остановился.

Ранее Telegram был уличен в том, что на платформе размещался пиратский видеоконтент. В прошлом году компания удалила в общей сложности 15 млн аккаунтов.

В 2023 году Telegram начал развивать каналы, добавляя новые возможности обнаружения, например, предлагая похожие при вступлении в один из них. Теперь компания применяет аналогичную концепцию для поиска новых ботов.

Напомним, что в январе Telegram представил первое в году обновление, добавив новый метод верификации аккаунтов с помощью сторонних организаций, новые фильтры поиска сообщений и возможность превращать подарки в NFT-токены.