Telegram вновь появился в Google Play для пользователей из Индии после снятия временной блокировки. Ограничение действовало с 16 по 22 июня и было связано с мошенническими схемами вокруг повторного медицинского вступительного экзамена NEET-UG 2026.

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Министерство электроники и информационных технологий Индии ввело блокировку по рекомендации Национального агентства по тестированию. Власти заявили, что мошеннические каналы в Telegram предлагали кандидатам доступ к якобы полученным заранее заданиям повторного экзамена, назначенного на 21 июня. Ограничение ввели на основании статьи 69A закона об информационных технологиях после того, как требования удалить отдельные материалы не дали результата.

После снятия блокировки Google вернула приложение в Play Store, поэтому пользователи Android снова получили возможность скачивать его и устанавливать обновления. В App Store Telegram на момент публикации еще не появился, а срок его возвращения для владельцев iPhone оставается неизвестным.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее раскритиковал решение индийских властей и заявил, что оно «наказало» более 150 млн обычных пользователей. По его словам, блокировка не остановила распространителей экзаменационных материалов, которые просто перешли в другие приложения.

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Telegram пытался оспорить блокировку в Высоком суде Дели, заявив, что запрет всей платформы из-за действий небольшой группы пользователей нарушает право на свободу слова и доступ к информации. Суд отклонил требования компании и признал ограничение законным, соразмерным и необходимым для защиты повторного экзамена от мошенничества.

Временное ограничение доступа также спровоцировало спрос на инструменты обхода ограничений. Снятие блокировки не прекратило регуляторное давление на Telegram. В представленном суду докладе индийского центра по борьбе с киберпреступностью говорится, что власти продолжают отслеживать группы и каналы, связанные с финансовым мошенничеством и незаконным контентом. С 2023 года правительство получило более 688 тыс. жалоб на использование Telegram в кибермошенничестве, а предполагаемый ущерб гражданам оценило примерно в $750 млн.

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