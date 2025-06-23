Компания Wildberries намерена создать собственного виртуального оператора мобильной связи (MVNO). В настоящее время ведутся переговоры с федеральными операторами о возможных условиях сотрудничества.

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По мнению экспертов, наиболее вероятным партнером может стать Т2, однако другие телекоммуникационные компании также проявляют активность в развитии MVNO-направления.

Запуск подобного проекта требует значительных инвестиций, которые могут достигать нескольких миллиардов рублей. При этом успех на высококонкурентном рынке возможен только при условии достаточного финансирования и грамотной маркетинговой стратегии.

Согласно данным агентства TelecomDaily, крупнейшими игроками на рынке виртуальных операторов являются Yota (40% абонентов), «Т-Мобайл» (27%) и РТК (15%).

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Общее количество пользователей MVNO в России превышает 20 млн. В последние годы к этому сегменту подключились и финансовые организации, включая Альфа-банк и «Сбермобайл».



Операторы «Вымпелком», «МегаФон», МТС и Т2 не подтвердили факт переговоров с Wildberries, однако выразили заинтересованность в развитии MVNO-направления. В частности, «Вымпелком» планирует увеличить инвестиции в инфраструктуру на 15%, а «МегаФон» заявил о готовности к сотрудничеству с новыми виртуальными операторами.

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Эксперты отмечают, что выход Wildberries на рынок MVNO может усилить конкуренцию, что положительно скажется на развитии отрасли. Однако для достижения успеха компании необходимо предложить привлекательные условия для абонентов, а также обеспечить значительные вложения в технологическую базу и продвижение услуги.

По оценкам аналитиков, при благоприятном сценарии абонентская база Wildberries может достичь 6 млн пользователей в течение пяти-шести лет.

Основными затратами при запуске MVNO являются технологии, выполнение регуляторных требований, а также маркетинговые расходы. В зависимости от выбранной модели бизнеса бюджет проекта может варьироваться от сотен миллионов до миллиардов рублей.