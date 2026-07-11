Tencent ведет переговоры о том, чтобы стать крупнейшим акционером китайского ИИ-стартапа Manus — инвесторы спешат провернуть обратную сделку и вернуть контроль над компанией после того, как власти КНР потребовали отменить ее продажу Meta Platforms* за $2 млрд.

Unsplash

По данным Financial Times, большинство прежних инвесторов Manus — включая Tencent, ZhenFund и HSG — вместе с менеджментом компании обсуждают выкуп актива у Meta* по той же оценке в $2 млрд, при которой сделка изначально заключалась. Переговоры продолжаются, к ним могут присоединиться новые инвесторы, тогда как часть прежних акционеров, включая американский венчурный фонд Benchmark, участвовать в выкупе не планирует.

Tencent рассчитывает приобрести крупнейшую долю в сделке, но останется миноритарным акционером — Manus продолжит работать самостоятельно из Сингапура, а не войдет в структуру Tencent напрямую. После публикации новости акции Tencent на бирже Гонконга просели на 2%.

Пекин распорядился расторгнуть сделку в апреле, сославшись на нарушение инвестиционных правил. Основателям Manus, включая Сяо Хуна, ограничили выезд из страны после вызова на встречу с властями — по данным издания, чиновники охарактеризовали покупку как попытку вывести технологическую базу Китая под контроль иностранного игрока. Meta* приобрела Manus в декабре 2025 года, спустя несколько месяцев после того, как компания перенесла штаб-квартиру и часть инженеров из Китая в Сингапур.

После сделки Meta* быстро интегрировала Manus в свою платформу, включая рекламные системы, но сейчас операции разделены, а обмен данными между компаниями прекращен — формальный финансовый раздел активов пока не завершен.

Инвесторы, поддерживающие обратный выкуп, рассчитывают, что Manus сможет расти самостоятельно и со временем провести листинг в Гонконге, хотя для этого компании, вероятно, потребуется реструктуризация под требования китайских регуляторов.

Manus нарастила годовую выручку почти до $500 млн — рост по сравнению с моментом покупки Meta* заметно ускорился, однако сохранится ли такая динамика вне экосистемы Meta*, остается неясным.

Tencent, у которой давние отношения со стартапом и его основателем, рассчитывает на синергию с собственным направлением ИИ-агентов: компания уже тестирует встроенного агента в WeChat, которым пользуются 1,4 млрд человек, а Сяо Хун был в числе первых внешних тестировщиков функции.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.