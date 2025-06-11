Российский бизнес раскрыл свои требования к поставщикам. 90% компаний в отраслях оптовой и розничной торговли, HoReCa, а также в других сферах выбирают сервис закупок самостоятельно на местах — без проведения тендеров или участия головного офиса. Подробности — в распоряжении редации «Инка».

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Сервис по закупкам для предпринимателей «Купер Бизнес» представил результаты масштабного исследования, раскрывающего принципы выбора поставщиков среди российских предпринимателей. Анализ 650 тыс. заказов и опрос 9 тыс. компаний по всей стране позволили выявить основные тенденции корпоративных закупок.

Эксперты выяснили, что широта ассортимента стала определяющим фактором для 75% компаний. На втором месте по значимости — удобство и условия доставки, которые важны для 63% респондентов.

Более половины опрошенных (55%) обращают внимание на дополнительные сервисы, включая программы лояльности, интеграцию с электронным документооборотом и функциональные личные кабинеты. Качество клиентской поддержки остается ключевым критерием для 29% предприятий.

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Гибкость графика поставок занимает особое место в приоритетах бизнеса. Половина компаний (50%) подчеркивают необходимость доставки в удобное время, тогда как 35% предприятий ценят возможность получения заказа в день оформления.

Скорость доставки имеет значение для 34% респондентов, качество сервиса — для 33%, а стоимость логистики — для 32% участников исследования.

Продукты питания лидируют среди закупаемых категорий во всех сегментах: 95% в HoReCa, 84% в оптовой и розничной торговле, 89% в других отраслях. Хозяйственные товары и бытовая химия занимают вторую позицию с показателями 41%, 59% и 66% соответственно.

Предприятия сферы HoReCa чаще других приобретают товары для кухни (22%), тогда как розничные сети проявляют повышенный интерес к товарам для животных (12%). Компании из ИТ, строительства и производственного сектора чаще закупают компьютеры и оргтехнику (10%).

Подходы к бюджетному планированию существенно различаются по отраслям. В сегменте HoReCa 42% компаний распределяют средства за несколько дней до закупки, тогда как 41% розничных предприятий формируют бюджет непосредственно в день заказа. Лишь 8-9% бизнесов во всех категориях планируют расходы за неделю вперед.

Исследование подтвердило, что 90% компаний принимают решения о выборе поставщиков самостоятельно, без проведения тендеров или согласований с головным офисом. Эти данные подчеркивают важность удобства сервиса и гибкости условий поставки для российского бизнес-сообщества.