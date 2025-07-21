Тайваньский производитель полупроводников TSMC впервые достиг рыночной капитализации в $1 трлн. Этот исторический рубеж стал результатом резкого роста спроса на чипы для ИИ и позитивного прогноза по доходам. Компания укрепила свои позиции ключевого игрока в глобальной технологической гонке.

TSMC

Компания TSMC производит самые современные и сложные на сегодняшний день чипы для процессоров. Спрос на них резко вырос из-за бума ИИ, поскольку такие компании, как Nvidia и Apple, нуждаются в огромных мощностях для своих продуктов. TSMC является главным поставщиком для этих технологических гигантов и множества других компаний.

Рост акций компании был стремительным: с апрельского минимума они подорожали почти на 50%. На фоне этого успеха TSMC повысила свой годовой прогноз роста выручки примерно до 30%. По рыночной стоимости компания теперь соперничает с Berkshire Hathaway и может войти в десятку самых дорогих компаний мира.

Инвесторы и аналитики уверены в будущем компании. Эксперты из Goldman Sachs и JPMorgan отмечают, что спрос со стороны ИИ-клиентов не показывает признаков замедления. Они ожидают, что в 2026 году TSMC сможет еще больше повысить цены на свои передовые чипы, что положительно скажется на рентабельности.

Ранее Nvidia установила рекорд по капитализации, став первой компанией в мире, стоимость которой достигла $4 трлн.