Tesla проводит ребрендинг Cybertruck, позиционируя его как машину для рабочих, а не футуристический автомобиль с «марсианской» эстетикой, сообщает Business Insider (BI). Так компания хочет преодолеть спад продаж и издержки сотрудничества Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: Unsplash

Cybertruck, электрический пикап с ценой до $120 тыс., после громкого запуска в 2023 году стал символом статуса и привлекал внимание знаменитостей. Однако менее чем через два года пикапы копятся на складах, а список ожидания опустел.

По оценке Cox Automotive, в первом квартале 2025 года Tesla продала лишь 6,406 Cybertruck, что вдвое меньше, чем за предыдущий отчетный период.

В связи с этим Tesla изменила стратегию, переориентируя Cybertruck на традиционных покупателей пикапов, подобных владельцам Ford F-150 — самого продаваемого авто этого класса в США.

Фото: Tesla

Фото: Ford

В середине апреля компания обновила страницу Cybertruck на своем сайте, убрав футуристические образы с марсианской эстетикой и слоганы вроде «создан для любой планеты».

Теперь сайт подчеркивает функциональность: изображения показывают грузовик, тянущий прицеп или перевозящий оборудование, что напоминает рекламу Ford F-150 2024 года.

Два сотрудника отдела продаж Tesla сообщили изданию, что с конца 2024 года акцент сместился на продвижение Cybertruck как рабочего автомобиля, способного конкурировать по цене, запасу хода и тяговой мощности с машиной от Ford.

Фото: Tesla

Ребрендинг совпал с политическим поворотом Маска вправо и его связью с Трампом, что оттолкнуло часть традиционной аудитории Tesla — преимущественно демократов из «синих» штатов.

По мнению аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, Маску следует «уйти из администрации, сделать большой шаг назад в отношении DOGE (Департамента эффективности госуправления — „Инк.“) и вернуться к полноценной работе в качестве генерального директора Tesla».

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Новая стратегия может привлечь покупателей в республиканских штатах, где ценится образ «традиционной мужественности» и «рабочего человека», считает аналитик TD Cowen Итай Михаэли.

Аналитик Auto Trader Брайан Муди назвал ребрендинг логичным шагом. «Сначала Tesla привлекла фанатов, но теперь нужно ориентироваться на обычных покупателей, подчеркивая практичность», — считает он.

Первоначальная «инопланетная» эстетика ограничивала рынок, отметил директор по аналитике в автомобильной исследовательской компании Edmunds Иван Друри. По его мнению, Tesla должна демонстрировать долговечность и рабочие качества Cybertruck, даже если владельцы не будут использовать его на стройке. «Следует продавать образ жизни», — добавил он.