Tesla прекратила принимать заказы в Китае на седаны Model S и внедорожники Model X. Это произошло на фоне того, что страны взаимно повысили пошлины в ходе обострившейся торговой войны.

Производитель электромобилей предлагал возможность заказать эти две модели в конце марта. Сейчас это предложение удалено, при этом существующие запасы автомобилей, такие как белая Model S по цене $103,8 тыс., все еще доступны.

Китай ранее объявил, что с 12 апреля повысит ввозные пошлины на все американские товары до 125%, после того как президент Дональд Трамп ввел эквивалентный сбор. Он был призван противостоять торговому дефициту Америки и наказать Пекин за ответные меры против американских налогов на импорт.

Также в этом году был введен 20-процентный сбор в связи с ролью Китая в торговле фентанилом, дополнительные пошлины увеличили уровень тарифов США на Китай до 145%.

Один из аналитиков Уолл-стрит в начале недели снизил прогнозную цену на акции компании Tesla, чем вызвал опасения, что она окажется под перекрестным огнем торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. В прошлом году более пятой части выручки производителя электромобилей пришлось на Китай.

Шанхайский завод Tesla производит только Model 3 и Model Y, и большинство из них либо продаются в Китае, либо экспортируются в другие регионы Азии.

Компания производит Model S и Model X во Фримонте, штат Калифорния. Эти модели составляют лишь малую часть продаж Tesla в Китае — чуть менее 2 тыс. в прошлом году по сравнению с 661,8 тыс. автомобилей Model 3 и Model Y.

Хотя потеря Model S и X не станет большим ударом по продажам Tesla на крупнейшем в мире автомобильном рынке, это все равно повлияет на шаткие позиции компании в Китае.

Объемы производства электромобилей на заводе в пригороде Шанхая падают уже шесть месяцев подряд, а в первом квартале поставки снизились на 22%. Одна из самых больших угроз для компании в Китае исходит от BYD, которая в настоящее время является самым продаваемым автомобильным брендом в стране.

Мировые продажи автомобилей Tesla упали в первом квартале до самого низкого уровня с 2022 года.

Ранее производитель электромобилей отозвал почти все Cybertruck в США в связи с недостатком, выявленным в части кузова автомобиля, которая может отвалиться во время движения. Речь идет о чуть более 46 тыс. автомобилей, выпущенных с ноября 2023 года по 27 февраля этого года.