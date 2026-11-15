Tesla начала принимать предварительные заказы на двухместный беспилотный электромобиль Cybercab для частного использования. Стоимость машины составляет $29 990, однако владельцам придется дополнительно оплачивать обязательную подписку на автономное управление за $299 в месяц. Без нее автомобиль не сможет передвигаться. Первые поставки запланированы на декабрь 2026 года, но пока оформить заказ могут только отдельные клиенты компании в США.

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Cybercab отличается от обычных электромобилей Tesla отсутствием руля и педалей. Машина полностью полагается на систему автономного вождения и не предусматривает возможности ручного управления.

Для оформления предзаказа необходимо внести невозвратный депозит в размере $1000. Первые покупатели должны будут получить автомобили в одном из пяти городов Техаса. При этом заявленный срок поставки в декабре компания пока не гарантирует.

Еще одно ограничение касается географии поездок. Cybercab сможет передвигаться без водителя только в пределах специальных зон, где Tesla уже предоставляет услуги беспилотного такси Robotaxi.

Условия подписки предусматривают дополнительные ограничения. Согласно опубликованному Tesla соглашению Autonomy Subscription Agreement, компания вправе изменить ежемесячную плату с предупреждением за 30 дней.

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Она также может корректировать доступные зоны поездок и приостанавливать работу системы при нарушении правил эксплуатации. Из-за отсутствия ручного управления прекращение подписки фактически лишает владельца возможности пользоваться автомобилем.

Обязательные платежи существенно увеличивают конечную стоимость Cybercab. За пять лет эксплуатации подписка обойдется примерно в $17,6 тыс. с учетом первого бесплатного месяца. Таким образом, общие расходы на покупку автомобиля и автономное управление составят около $47,6 тыс. без учета налогов, страховки, зарядки и регистрации.

В подписку входят программное обеспечение для беспилотного движения, подключение к сети, дистанционная поддержка и некоторые услуги технического обслуживания.

При этом покупатели не смогут использовать Cybercab для заработка на перевозке пассажиров. Соглашение Tesla запрещает коммерческую эксплуатацию автомобиля, включая подключение к сервисам такси и доставки, без отдельного разрешения компании.

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Ранее Илон Маск неоднократно заявлял, что владельцы беспилотных Tesla смогут сдавать машины в аренду через сеть Robotaxi и получать дополнительный доход. Возможность подключения частных автомобилей к сервису рассматривается на второй квартал 2027 года.

Сам Маск уже раскритиковал размер обязательной подписки. По его словам, плата в $299 слишком высока и должна приблизиться к совокупной стоимости обычной подписки Full Self-Driving и подключения к сети, то есть примерно к $115 в месяц. Однако компания пока не объявила о пересмотре тарифов. Маск также пообещал постепенно расширять географию продаж Cybercab по мере получения разрешений регулирующих органов.

Отдельным препятствием остается американское законодательство. Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) проверяет, соответствует ли Cybercab действующим требованиям безопасности автомобилей. Отсутствие руля, педалей и некоторых традиционных элементов конструкции вызывает вопросы у регулятора.

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