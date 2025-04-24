Tesla привлекла к тестированию приложения для совместных поездок своих сотрудников в Остине (штат Техас), готовясь к запуску сервиса Robotaxi в июне 2025 года, сообщает Bloomberg. Несмотря на 1,5 тыс. тестовых поездок, конкуренция с Waymo и регуляторные барьеры являются вызовами для компании.

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Видео, опубликованное на платформе X, демонстрирует вызов машины Tesla через приложение. В целях безопасности в автомобиле присутствует водитель, так как текущая версия «полного автопилота» все еще не может обходиться без человека.



Публичный запуск Robotaxi запланирован на июнь 2025 года в Остине с 10–20 автомобилями Model Y и последующим расширением на другие города и модели.

В будущем Tesla перейдет на Cybercab — двухместный беспилотный автомобиль без руля и педалей, производство которого начнется в 2026 году.

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Tesla ранее получила разрешение на перевозку сотрудников в Калифорнии, но для полностью автономных поездок нужны дополнительное одобрение регулятора. Сейчас компания обсуждает стандарты безопасности с властями Остина.

Приложение Robotaxi, напоминающее Uber, было представлено инвесторам год назад, но стоимость и доступность сервиса остаются неясными.

Конкуренты, включая Waymo, уже запустили беспилотные такси в некоторых городах, включая Остин.