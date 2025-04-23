Tesla отчиталась о снижении выручки от продажи автомобилей на 20% в первом квартале 2025 года, сообщает CNBC. Компания столкнулась с протестами, конкуренцией в Китае и неопределенностью из-за торговой политики президента США Дональда Трампа. В начале апреля Tesla также сообщила о снижении поставок автомобилей на 13% по сравнению с прошлым годом.

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Tesla опубликовала отчет за первый квартал 2025 года, показав снижение общей выручки на 9% до $19,34 млрд против $21,3 млрд годом ранее. Выручка от продажи автомобилей упала на 20% до $14 млрд с $17,4 млрд, чистая прибыль рухнула на 71% (до $409 млн).

Акции Tesla упали на 41% с начала года . Это худший квартальный показатель с 2022 года.

Компания объясняет спад необходимостью модернизации производственных линий для обновленной Model Y, снижением розничных цен и акциями по стимулированию спроса.

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Tesla также предупредила инвесторов о растущей неопределенности из-за тарифной политики Трампа. Она может увеличить затраты на компоненты, такие как батареи и печатные платы, влияя на цепочки поставок и спрос.

Маск во время разговора с аналитиками заявил, что Tesla меньше других автопроизводителей страдает от пошлин, но в то же время выступил за предсказуемую тарифную политику и свободную торговлю, пишет CNBC.

Телеканал отмечает, что на китайском рынке Tesla уступает местным конкурентам, предлагающим более низкие цены. Компания также отстает в сегменте роботакси, где в США лидирует Waymo от Alphabet.

При этом Tesla подтвердила планы по запуску сервиса беспилотного такси в Остине (штат Техас) в июне и началу производства человекоподобных роботов в Калифорнии.

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Негативно на коммерческой деятельности Tesla также сказывается участие Маска в работе администрации Трампа в качестве куратора Департамента эффективности госуправления (DOGE), считают некоторые эксперты.

По мнению аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, Маску следует «уйти из администрации, сделать большой шаг назад в отношении DOGE и вернуться к полноценной работе в качестве генерального директора Tesla».

Компания уже столкнулась с протестами и бойкотами в США, а также Европе, где Маск высказался в поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).

На фоне падения прибыли бизнесмен заявил, что с мая он значительно сократит свое участие в работе DOGE, чтобы больше времени уделять компании.