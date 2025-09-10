Microsoft намерена интегрировать искусственный интеллект (ИИ) от Anthropic в приложения Office 365, что позволит уменьшить зависимость от технологий OpenAI. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники. Сделка предусматривает использование моделей Anthropic для новых функций в Word, Excel, Outlook и PowerPoint наряду с решениями от OpenAI.

Unsplash

В компании считают, что последняя модель Claude Sonnet 4 от Anthropic превосходит аналоги OpenAI в отдельных задачах, таких как создание эстетичных презентаций в PowerPoint.

Это решение не связано с текущими переговорами Microsoft и OpenAI о новом соглашении, которое обеспечит доступ к моделям после реструктуризации OpenAI в коммерческую структуру, утверждает The Information.

TechCrunch отмечает, что ранее Microsoft уже диверсифицировала партнерства: в GitHub Copilot помимо OpenAI доступны модели xAI Grok и Claude от Anthropic. Кроме того, корпорация представила собственные разработки — MAI-Voice-1 и MAI-1-preview — для большей независимости.

Между тем OpenAI аналогичным образом стремится выйти из-под влияния Microsoft. Так, на прошлой неделе компания запустила платформу для поиска работы, конкурирующую с LinkedIn от Microsoft. По данным Financial Times, в 2026 году OpenAI начнет массовое производство собственных ИИ-чипов в партнерстве с Broadcom, что позволит проводить обучение и выводы на контролируемом оборудовании вместо Azure от Microsoft.

Сделка произошла на фоне роста напряженности между Microsoft и OpenAI. Ранее The Information сообщило, что создатель Windows блокирует планы OpenAI по реструктуризации, стремясь удалить из контракта пункт, касающийся создания общего искусственного интеллекта (AGI).