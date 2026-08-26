Новозеландская сеть дискаунтеров The Warehouse запустила общенациональную кампанию This is Warehouse Country. Через сцены из повседневной жизни бренд показывает, как его магазины и товары сопровождали жителей страны на протяжении десятилетий. Кампания стартовала 23 августа и стала первым заметным элементом более широкого перезапуска бизнеса.

Russ Murray, Unsplash

Первый магазин The Warehouse открылся в Окленде в 1982 году. Сегодня сеть объединяет 84 магазина по всей Новой Зеландии, а в The Warehouse Group работает более 10 тыс. человек. Авторы кампании исходят из того, что за четыре десятилетия бренд стал привычной частью местного быта: здесь покупают товары для дома, праздников, поездок и спортивных выходных.

Ролики складываются из узнаваемых новозеландских сцен: субботнего футбола, семейных поездок, первых уроков вождения на парковке и попыток укрыться от дождя фирменной красной сумкой The Warehouse. Большая часть действия происходит за пределами магазинов — авторы намеренно рассказывают не о товарах и скидках, а о повседневных ситуациях, в которых появляется бренд.

YouTube: Never Just a Bag Since 1982

За рекламной кампанией стоит более широкий план перезапуска The Warehouse. Сеть намерена обновлять магазины и ассортимент, улучшать обслуживание и расширять присутствие в стране. Трансформация началась после сложного 2025 финансового года, который The Warehouse закончила с операционным убытком NZ$12,2 млн. В первой половине 2026 финансового года продажи сети выросли на 0,5%, но ее маржа по-прежнему оставалась под давлением. Конечная цель компании — снова стать ведущим ритейлером Новой Зеландии.

Директор по маркетингу The Warehouse Group Фрэнки Коултер назвал This is Warehouse Country не разовой рекламой, а долгосрочной платформой для трансформации бизнеса. По ее словам, кампания должна связать будущие изменения в магазинах и ассортименте с уже знакомой покупателям историей бренда и заново выстроить эмоциональную связь с аудиторией.

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Агентство TBWA\New Zealand построило кампанию вокруг идеи, что The Warehouse «не пропустила ни одного важного момента». Вместо рекламы отдельных товаров и акций авторы собрали истории о первых домах, семейных праздниках, переездах, поездках, дождливых днях и спортивных выходных. Такой подход позволил показать масштаб сети не только через число магазинов, но и через воспоминания, связанные с брендом.

Слоган доводит эту мысль до предела: «Новая Зеландия — не просто страна, где работает The Warehouse. Это Warehouse Country». Так сеть пытается закрепить за собой не только роль продавца недорогих товаров, но и место в коллективной памяти новозеландцев.

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