Социальная сеть Threads*, принадлежащая компании Meta Platforms**, достигла 500 млн ежемесячно активных пользователей спустя почти три года после запуска. Платформа, которую Meta создавала как конкурента X, продолжает расширять функциональность и развивать рекламное направление.

Mohamed Nohassi, Unsplash

Во вторник Meta представила новые инструменты для персонализации ленты и развития сообществ. Одним из главных обновлений стала функция «Ваш алгоритм», с помощью которой пользователи могут самостоятельно выбирать, какой контент чаще появляется в их лентах. Пока инструмент работает в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Meta также продолжает развивать «Сообщества» в Threads. Тематические группы теперь получают собственные значки, по которым их проще находить и отличать в ленте.

Компания также расширяет программу «Чемпионы сообщества» и присваивает этот статус большему числу активных участников. Одновременно Threads запускает локальные сообщества с тематическими тегами на местных языках — сначала в Японии, Южной Корее и на Тайване.

По мере роста аудитории Meta активнее развивает рекламный бизнес Threads. Это усиливает позиции сервиса в конкуренции с X не только за пользователей, но и за рекламные бюджеты.

Meta запустила Threads в июле 2023 года как альтернативу X после того, как Илон Маск купил Twitter и начал менять работу платформы. За это время сервис быстро набрал аудиторию и стал одним из главных соперников X среди текстовых социальных сетей.

*Threads — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**Meta — признана Минюстом России экстремистской организацией и запрещена

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