Стартап Thrive Holdings, связанный с OpenAI, закрыл раунд финансирования на $2 млрд по оценке в $12 млрд. Инвесторами выступили SoftBank, D1 Capital Partners и Altimeter Capital, сообщило издание The New York Times.

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Thrive Holdings работает по модели, близкой к прямым инвестициям: компания покупает традиционные бизнесы — бухгалтерские и ИТ-фирмы — и внедряет в их работу инструменты искусственного интеллекта. На платформах компании уже собрано более 70 организаций. Основных направлений пока два: Current, объединяющее свыше 50 бухгалтерских фирм и более 2 тыс. специалистов, и Shield — ИТ-подразделение примерно с 20 компаниями.

Главным в стратегии Thrive стало партнерство с OpenAI. Компания представляет собой спин-офф фонда Thrive Capital, одного из крупных инвесторов OpenAI. В декабре 2025 года OpenAI получила долю в Thrive Holdings, а в рамках сделки начала направлять своих сотрудников для ускорения внедрения ИИ в компаниях-партнерах Thrive.

Похожую модель используют и другие крупные игроки рынка: OpenAI и Anthropic ранее запустили с партнерами из прямых инвестиций собственные проекты — The Deployment Company и Ode with Anthropic, — в рамках которых инженерные команды встраиваются в работу предприятий-заказчиков.

По данным Thrive, результаты уже применяемых ИИ-инструментов ощутимы. Наприме, сервис TaxAI в составе Current обработал более 7 тыс. налоговых деклараций с точностью 98%, а время подготовки отчетности в фирмах-партнерах сократилось более чем на 30%. В подразделении Shield ИИ-продукты ускорили решение обращений в службу поддержки в 36 раз, а число внедренных кастомных ИИ-агентов за последний месяц выросло вдвое.

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Часть привлеченных средств Thrive направит на запуск третьего направления — регуляторных услуг для объектов недвижимости и инфраструктуры. Как пояснили в компании, речь идет о работе, необходимой для согласования, строительства, сертификации и эксплуатации физических объектов — от дата-центров до систем водоснабжения и транспорта.

«США необходимо строить и модернизировать больше критической инфраструктуры, но проекты часто сдерживаются местными, техническими и регуляторными сложностями», — заявил один из основателей Thrive Holdings Ануж Мехндиратта.

По его словам, ИИ не заменит полевую работу и профессиональные согласования, но способен упростить рутинные задачи: подготовку отчетов, документации для проверок и отслеживание соответствия нормам.

Другой основатель компании Карим Заки отметил, что применение ИИ совместно с экспертами позволит ускорить прохождение регуляторных барьеров без снижения стандартов безопасности и при меньших издержках для бизнеса.

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