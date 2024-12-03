Количество ретейлеров, которые предлагают свои товары в TikTok Shop, маркетплейсе социальной сети, продолжает расти. Он был запущен в сентябре 2023 года и позволяет делать покупки, не выходя из приложения. С тех пор TikTok Shop стал реальной альтернативой Amazon. На платформе представлены самые разные товары — тени для век, зарядные устройства для телефонов, детокс-чаи, беговые дорожки и многое другое.

На TikTok продавцы обычно предлагают купоны или бесплатную доставку в течение нескольких дней. Посты с возможностью покупки, которые выглядят как обычные видео, но являются рекламой товаров, продающихся в TikTok Shop, часто появляются в основной ленте. Они позволяют пользователям приобретать товары, не выходя из приложения.

Принадлежащая ByteDance компания TikTok уже зарекомендовала себя на рынке рекламы, а с помощью маркетплейса социальная сеть пытается получить еще один источник дохода. На площадке представлены такие компании, как Nike, PacSun и Crocs, которые могут привлечь на TikTok более 170 млн американцев.

Маркетплейс предлагает попробовать сервис, обещая низкую плату и большие скидки на товары, размещенные на TikTok. Компания также нанимает сотрудников Amazon на ключевые позиции в TikTok Shop в таких областях, как маркетинг, взаимодействие с создателями контента, безопасность бренда, категорийный менеджмент и операционная деятельность.

Согласно данным EcommerceDB, компании, исследующей рынок, с момента запуска TikTok Shop превратился в «огромную машину электронной коммерции». По их прогнозам, в этом году объем валового товарооборота платформы увеличится более чем в два раза — до $50 млрд. Хотя это не так много по сравнению с ожидаемым до 2024 года валовым товарооборотом Amazon в $757 млрд.

Но продвижение маркетплейса TikTok происходит в опасный для компании момент. В апреле был подписан закон, согласно которому ByteDance должна продать TikTok до 19 января. Если видеоплатформа не разорвет связи со своей материнской компанией, магазинам приложений и службам интернет-хостинга будет запрещено предлагать приложение, что равносильно общенациональному запрету в США. TikTok оспаривает это решение в суде.

По данным Salesforce, около 63% западных потребителей планируют совершать покупки в китайских приложениях для шопинга. К ним относятся TikTok, AliExpress от Alibaba, Shein, Temu и компания Cider, занимающаяся быстрой модой.

TikTok сообщил, что продажи в «Черную пятницу» в США превысили $100 млн, а самыми популярными категориями стали товары для дома, мода и косметика. Canvas Beauty, ведущий продавец товаров по уходу за волосами и косметических средств в TikTok Shop, достиг отметки в $1 млн за два часа после запуска приложения, сообщила компания.

Ретейлеры и продавцы остаются на платформе, несмотря на возможность ее ухода из США. В последние месяцы TikTok поощряет их проводить многочасовые онлайн-трансляции несколько раз в неделю. Многие бренды вложили средства в создание собственных студий для записи шоу и наняли дополнительный персонал.

Ранее ByteDance оценила свою компанию примерно в $300 млрд. Компания предложила инвесторам программу обратного выкупа акций по цене $180,70. Источники отметили, что компания не собирается выходить на IPO. Программа обратного выкупа нужна, чтобы обеспечить ByteDance ликвидностью.