TikTok может добавить в личные сообщения функцию денежных переводов между пользователями. Компания изучает возможность интеграции платежей непосредственно в переписку, потенциально превратив мессенджер внутри соцсети в еще один способ отправлять деньги.

Alexander Shatov, Unsplash

На существование функции указал код американской версии TikTok для iPhone. Согласно найденным в нем упоминаниям, получатель сможет принять перевод «одним касанием», а отправитель — прикрепить к платежу сообщение. Если функцию запустят, для переводов планируется использовать TikTok Pay — платежный сервис, который уже работает в некоторых странах Юго-Восточной Азии для покупок в TikTok Shop.

При этом соцсеть пока не тестирует новую возможность публично. Представители компании сообщили Bloomberg, что речь не идет о текущем тестировании, поэтому сроки возможного запуска неизвестны.

Развитие платежей укладывается в более широкую стратегию TikTok по превращению соцсети в многофункциональную платформу. Помимо коротких видео компания развивает TikTok Shop, поиск, игры, бронирование отелей и другие сервисы. В марте Reuters сообщал, что TikTok подал заявку в Бразилии на лицензию финтех-компании, которая позволила бы ему предоставлять платежные и кредитные услуги.

Если переводы между пользователями появятся в TikTok, сервис сможет напрямую конкурировать с платежными платформами вроде Venmo и Zelle. Похожий шаг уже сделала X: в США компания запустила X Money для денежных переводов между пользователями.

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