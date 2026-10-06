TikTok объявил о запуске ИИ-помощника для покупок и новой функции оплаты внутри приложения. Пользователи смогут приобретать товары напрямую у брендов, не покидая платформу.

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Shopping Assistant представляет собой диалогового ИИ-агента, который помогает находить и покупать товары. По данным TikTok, он учитывает контекст разговора и запоминает предпочтения и потребности пользователя. Ассистент дает справки в реальном времени: о характеристиках товара, условиях доставки, размерах и наличии, а также помогает завершить покупку.

В демонстрации сервиса на запрос о ботинках для походов по гранитным тропам он подбирает несколько моделей с ценами от $125 до $165 и кнопкой добавления в корзину.

Функция оплаты позволяет купить товар у бренда в один клик прямо из главной видеоленты приложения. Связка помощника и прямых платежей дает TikTok возможность удерживать пользователя на всем пути от интереса к товару до покупки. Платформа потенциально получает больший объем транзакций, которые раньше уходили на сторонние площадки.

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Запуск также может быть попыткой не отдавать часть запросов внешним ИИ-сервисам, например ChatGPT от OpenAI. Если у пользователя возникает вопрос о товаре, он сможет получить ответ в самом TikTok. Новые функции компания разрабатывает совместно с коммерческими платформами и платежными провайдерами, среди которых Salesforce, Shopify, Shoplazza и Stripe.

До сих пор основным коммерческим инструментом TikTok в США был собственный маркетплейс TikTok Shop. Новые функции расширяют подход: торговые инструменты теперь встроены в основную ленту и не зависят только от витрины TikTok Shop.

TikTok Shop заработал в США в сентябре 2023 года. По оценке исследовательской компании eMarketer, в 2025 году его американские продажи составили около $15,8 млрд, или примерно 18% всей коммерции в соцсетях в стране.

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Запуск происходит на фоне растущего влияния платформы на розницу. Согласно отчету TikTok об экономическом влиянии, опубликованному на прошлой неделе, активность на платформе помогла создать $81 млрд ВВП для американских компаний. Кроме того, 54 млн американцев заявили, что покупали товар после просмотра ролика в TikTok.

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