TikTok запускает сервис TikTok GO, который превращает travel-видео в точку бронирования: пользователи смогут искать и оформлять отели, экскурсии и развлечения прямо в приложении. На первом этапе функция заработает в США и будет доступна пользователям старше 18 лет.

Сервис встроен в те сценарии, где пользователи уже ищут идеи для поездок: видеоролики, поиск и страницы локаций. Если пользователь увидит в ролике отель, достопримечательность или тур, он сможет перейти к деталям, проверить доступность и оформить бронирование в несколько шагов.

TikTok GO запускается вместе с крупными партнерами из travel-индустрии — Booking.com, Expedia, Viator, GetYourGuide, Tiqets и Trip.com. Для авторов это становится новым способом монетизации: они смогут связывать ролики с конкретными отелями, турами и локациями и получать доход, если контент приводит к бронированиям.

Для TikTok это продолжение стратегии, в которой приложение должно не только развлекать, но и закрывать весь путь пользователя — от идеи до покупки. Раньше такую модель TikTok развивал через TikTok Shop: пользователь видел товар в ролике и мог сразу перейти к покупке. Теперь похожая логика переносится на путешествия.

Компания рассчитывает превратить вирусный travel-контент в канал продаж — не только для отелей и туроператоров, но и для локального бизнеса. Идеальная для TikTok схема выглядит так: человек увидел место в ролике, заинтересовался, проверил цену и доступность — и сразу забронировал. Для платформы это новый источник комиссий и рекламных возможностей, для авторов — шанс зарабатывать не только на охватах, но и на реальных бронированиях.

«Каждый день миллионы людей в TikTok узнают, где поесть, где остановиться и чем заняться дальше», — заявил генеральный директор TikTok USDS Адам Прессер. По его словам, TikTok GO связывает момент вдохновения с конкретными бизнесами — и должен помочь авторам, локальным компаниям и туристическим сообществам.

Запуск TikTok GO усиливает конкуренцию TikTok с Google за один из самых ценных пользовательских сценариев — поиск мест, маршрутов и идей для поездок. TikTok уже пытается занять часть территории, где раньше доминировали поиск и карты: пользователи все чаще ищут в коротких видео рестораны, отели, красивые локации и маршруты.

Для партнеров TikTok эта модель тоже неоднозначна. Booking.com, Expedia и другие партнеры получают новый канал продаж, но одновременно помогают TikTok стать новой точкой входа в travel-бронирование. Если пользователь привыкнет начинать путь с TikTok, прямой контакт с клиентом для агрегаторов может ослабнуть.

Попытки превратить соцсети в полноценные торговые площадки уже предпринимала Meta* через Instagram**. Компания развивала Shops, продуктовые теги и покупки через публикации, Stories и Reels, но позже убрал Shop-вкладку с главного экрана и сместил фокус обратно к контенту и рекламе.

Instagram также экспериментировал с переходами к бизнесам, геометками и сервисными действиями вроде бронирований или записи, но полноценной travel-платформой так и не стал.

Ближе к прямому конкуренту здесь Google. Он давно встроил туристический поиск в Google Travel, Google Hotels и Google Maps. Пользователи могут искать направления, сравнивать отели и билеты, читать отзывы, смотреть локации на карте и переходить к бронированию через партнеров.

Именно за этот сценарий TikTok теперь и борется: он пытается превратить короткое видео из источника вдохновения в альтернативный вход в туристический поиск и бронирование.

