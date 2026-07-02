Облачная ИИ-платформа Together AI привлекла $800 млн в раунде серии C. После сделки компанию оценили в $8,3 млрд, более чем вдвое выше оценки предыдущего раунда. Основанная в 2022 году Together AI относится к так называемым неооблакам и предоставляет компаниям GPU-мощности, а также инструменты для обучения и запуска открытых ИИ-моделей.

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Раунд возглавила Aramco Ventures. В нем также участвовали Vista Equity Partners, General Catalyst, Emergence Capital, Nvidia, March Capital, Pegatron и венчурное подразделение SentinelOne S Ventures. В феврале 2025 года Together AI привлекла $305 млн при оценке в $3,3 млрд. Однако история ее финансирования началась не с серии A. В мае 2023 года компания получила $20 млн посевных инвестиций, затем привлекла $102,5 млн в раунде под руководством Kleiner Perkins, а в марте 2024-го закрыла еще один раунд на $106 млн во главе с Salesforce Ventures.

Информация о готовящемся раунде появилась еще в марте. The Information сообщало, что Together AI рассчитывает привлечь $1 млрд при предварительной оценке в $7,5 млрд. В итоге компания получила на $200 млн меньше. При этом говорить о росте оценки по сравнению с весенними условиями нельзя. Нынешние $8,3 млрд учитывают привлеченный капитал, поэтому стоимость бизнеса до сделки составила те же $7,5 млрд.

Новый капитал Together AI привлекла на фоне роста заявленного годового объема заказов, который к концу последнего квартала превысил $1,15 млрд. Этот показатель не равен выручке и отражает стоимость заказанных или законтрактованных услуг. Сама компания связывает рост с переходом клиентов на более доступные открытые модели, которые можно запускать через специализированных облачных провайдеров, не оплачивая дорогой доступ к закрытым флагманским системам для каждой ИИ-задачи.

Together AI утверждает, что за последний год использование открытых моделей выросло втрое, и ссылается на данные ИИ-платформы OpenRouter. Она позволяет разработчикам обращаться к сотням моделей через единый интерфейс. Однако ее статистика отражает только запросы, проходящие через сам сервис, поэтому переносить полученный результат на всю отрасль нужно осторожно. По данным Together AI, у нее уже несколько тысяч платящих клиентов, включая Cursor, Cognition и Decagon.

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Интерес инвесторов сохраняется не только к неооблакам, но и ко всей инфраструктуре для искусственного интеллекта. В июне разработчик сетевого оборудования Upscale AI привлек дополнительные $190 млн, после чего общий объем его финансирования достиг $500 млн, а оценка выросла до $2 млрд. Облачный провайдер TensorWave, который строит кластеры на базе процессоров AMD, в том же месяце закрыл раунд серии B на $350 млн при оценке в $1,55 млрд.

Together AI основали Випул Вед Пракаш, Персиваль Лян, Це Чжан и Крис Ре. Ранее Пракаш участвовал в создании сервиса поиска и анализа социальных сетей Topsy, который Apple приобрела в 2013 году. По данным The Wall Street Journal, сумма сделки превысила $200 млн. Лян и Ре связаны со Стэнфордским университетом, а Чжан занял должность технического директора Together AI.

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