Представители так называемого поколения «зумеров» рано выходят на рынок труда и к 25 годам успевают сменить в среднем три места работы. Однако многие сталкиваются со стереотипами, мешающими им развивать карьеру. Татьяна Ваньчкова, HR-директор компании The Edgers и эксперт по карьере для молодежи рассказывает, как преодолеть пять основных страхов, связанных с трудоустройством.

Исследование агентства ORO совместно с НИУ ВШЭ показало, что среди молодежи в возрасте от 22 до 25 лет более 72% имеют работу. Примечательно, что большинство студентов и недавних выпускников вузов предпочитают самозанятость традиционному рабочему месту.

По прогнозам, к 2030 году в России возникнет нехватка 11 млн рабочих мест. Рекрутеры часто упоминают трудности в общении с молодежью, что приводит к критике их поведения. У этого поколения есть сильные стороны: они быстро осваивают технологии, умеют работать в режиме многозадачности и стремятся к открытому диалогу. Тем не менее они постоянно сталкиваются со страхами, которые мешают их трудоустройству и карьерному росту.

Работа «на заводе»

Многие предприятия в России были основаны почти век назад. Когда зумеры слышат о промышленной сфере, у них часто возникают образы, напоминающие «стройку века», где рабочие вынуждены «вкалывать» до изнеможения.

На самом деле, многие современные промышленные компании предлагают высокотехнологичные рабочие места и открыты для приема молодых специалистов, предоставляя различные бонусы и льготы, такие как подъемные выплаты и помощь с жильем. К сожалению, эти возможности пока остаются недостаточно известными широкой аудитории.

А вдруг не примет коллектив

Потребность быть частью группы заложена в человеке на подсознательном уровне. Способность влиться в рабочую атмосферу существенно влияет на самооценку и общее удовлетворение жизнью.

Когда-то молодых специалистов привлекала идея фриланса, позволяющая работать на себя и одновременно участвовать в нескольких проектах. Однако в реальности далеко не каждому удается добиться высоких результатов. В последнее время многие представители молодежи склоняются к поиску стабильной работы, где легче продвигаться по карьерной лестнице и развивать профессиональные навыки.

Хороший трудовой коллектив приветливо встречает новичков, в команде царит взаимовыручка, правильно выстроены отношения между сотрудниками, существуют подходы для решения конфликтов и общая мотивация на успех. В противоположность этому, в коллективе с токсичной атмосферой каждый работает в условиях борьбы за выживание, а в процессах царит хаос.

Много работы но мало денег

В рамках одной компании даже на аналогичных должностях разница в заработной плате может быть значительной. В таком случае полезно разобраться в механизмах принятия решений о зарплате в организации и выяснить, кто участвует в этом процессе (как правило, это не только непосредственный руководитель). Также важно задать себе вопрос о достаточности профессиональных навыков — умение грамотно представлять свои достижения также играет ключевую роль. Даже обладая выдающимися знаниями в своей области, не стоит забывать о коммуникации. Считается, что молодое поколение, рожденное в эпоху технологий, обладает природными навыками общения, но на практике этот аспект необходимо развивать и совершенствовать каждому.

Гнетущая неизвестность

Страх перед неизведанным абсолютно естественен — главное не терять уверенности. Но не стоит впадать в крайность излишней самоуверенности, что нередко приписывают молодому поколению. Оптимальным вариантом является баланс: трезво оценивать свои способности и не бояться брать новые задачи. Если что-то пойдет не по плану — ошибаться нормально, пробовать снова необходимо, а обратиться за советом к коллеге очень полезно.

Радикальный перфекционизм

Перфекционизм — ловушка, в которую могут попасть представители всех поколений. Те, кто зациклен на идеалах, могут бесконечно совершенствовать резюме или искать идеальную вакансию. В результате погони за недостижимым идеалом человек рискует упустить интересные возможности и ценный опыт.

Перфекционизм, таким образом, становится препятствием на пути карьерного роста. Стоит сразу принять, что компромиссы неизбежны и позволить себе ошибаться. Идеальных условий не существует, но всегда можно найти максимально подходящие для себя условия.

Ранее аналитики банка «Точка» с участием бизнес-клуба «Реформа» опросили более 500 руководителей малого и микробизнеса. Оказалось, что 31% предпринимателей испытывает трудности при работе с зумерами и пока не нашли к ним подход