Тоннельный стартап Илона Маска The Boring Company ведет переговоры с инвесторами о привлечении около $4 млрд при оценке примерно в $20 млрд. Об этом сообщила ournal со ссылкой на источники. Раунд пока не закрыт, поэтому его окончательные условия еще могут измениться.

The Boring Company

Новая оценка более чем втрое превышает уровень предыдущего инвестраунда. В 2022 году The Boring Company привлекла $675 млн при оценке $5,7 млрд. Главным действующим транспортным проектом компании остается Vegas Loop в Лас-Вегасе: система объединяет подземные участки и наземные маршруты, а пассажиров перевозят электромобили Tesla. Сеть уже работает, одновременно компания продолжает прокладывать новые тоннели.

Расширение Vegas Loop сопровождается претензиями со стороны регуляторов. В 2025 году власти Невады обвинили The Boring Company почти в 800 нарушениях экологических требований, в том числе в начале работ без разрешений и сбросе неочищенной воды. Компания оспорила эти претензии. Безопасность на стройплощадках также становилась предметом проверок после жалоб работников и несчастных случаев.

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Одновременно The Boring Company готовит новые проекты за пределами Лас-Вегаса. В Нэшвилле уже строится финансируемая компанией система Music City Loop, которая должна связать центр города с аэропортом, а в Дубае стартап заключил контракт на пилотную очередь Dubai Loop. Ранее компания предлагала построить тоннели в Балтиморе, Чикаго и Лос-Анджелесе, однако эти проекты так и не были реализованы.

The Boring Company была выделена из SpaceX в 2018 году и с тех пор развивается как самостоятельная частная компания. Поэтому $20 млрд — это предполагаемая оценка в рамках нового инвестраунда, а не биржевая капитализация. SpaceX недавно провела крупнейшее в истории IPO, однако после первоначального роста ее акции снизились и опускались ниже цены размещения.

Если раунд закроется на обсуждаемых условиях, The Boring Company привлечет почти в шесть раз больше, чем в 2022 году, а ее оценка вырастет примерно в 3,5 раза. При этом $20 млрд пока остаются лишь ориентиром переговоров, поскольку компания и инвесторы еще не зафиксировали окончательные параметры сделки.

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