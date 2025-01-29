Идея карьерной лестницы заключается в постепенном продвижении от стажера до генерального директора. Но у большинства людей путь получается более извилистым: они могут сменить отрасль, отдел или даже попасть под сокращение. Директор по маркетингу Google Лоррейн Туохилл хочет, чтобы молодые люди «наслаждались путешествием», а не пытались тщательно спланировать всю свою карьеру.

«Узнайте как можно больше. Мне кажется, что жизнь и такие компании, как Google, больше похожи на гимнастический зал, чем на карьерную лестницу, — сказал Тоухилл, руководитель команды более чем из 4 тыс. сотрудников. — Попробуйте разные роли, разные вещи для масштабирования. Работайте в разных командах, в разных областях, приобретайте как можно больше навыков. И будьте информированны».

Сама Туохилл родом из Ирландии. Она занималась маркетингом в европейских туристических компаниях. Она никогда не планировала работать в стартапе, тем более в технологическом и на другом континенте. Но однажды она работала с Google и компания пригласила ее на встречу.

Непринужденные беседы в итоге превратились в интервьюирование. «Я думала, что иду как VIP-клиент, — вспоминает Лоррейн. — Но 22 собеседования спустя оказалось, что меня приглашают на одну из их первых ролей в Европе».

В 2003 году Туохилл стала одним из первых сотрудников отдела маркетинга, нанятых за пределами США. Через шесть лет она переехала, чтобы занять должность руководителя отдела глобального маркетинга Google.

Совсем недавно ее жизнь приняла совершенно иной оборот: в 2016 году у нее диагностировали холангиокарциному — редкую, агрессивную форму рака желчных протоков. После лечения она попыталась вернуться к ритму трудоголика, но, по ее словам, обнаружила, что это невыносимо.

Теперь она больше не работает до поздней ночи, не пытается отвечать на все электронные письма и нашла «мир», не пытаясь быть идеальной все время. К ее удивлению, карьера не развалилась. Тухилл также отметила, что с тех пор она стала счастливее и здоровее.

С этим согласен автор бестселлеров, предприниматель-миллионер Сет Годин, который говорит, что следование предопределенному пути не приведет человека к успеху и счастью в карьере. Его достижения кажутся ему особенно ценными, потому что он никогда не следовал карьерному плану.

Его совет: используйте «компас, а не карту». «Ваш компас — это ваша общая цель, кем вы стремитесь быть вне должности. Следовать ему означает принимать решения, которые сделают вас счастливее и удовлетвореннее в краткосрочной перспективе, а не следовать заранее спланированному набору шагов, которые в конечном итоге могут привести к работе мечты, если вам невероятно повезет», — сказал Годин.

По его словам, краткосрочные решения не всегда будут успешными, но человек сможет извлечь достаточно уроков из каждой неудачи, чтобы в конечном итоге добиться успеха. Он также отметил, что так человек получит «больше удовольствия» на этом пути.

Многие воспринимают январь как время для принятия решений и целеполагания. «Самые успешные профессионалы действуют на опережение, выделяя время для постановки четких целей и неуклонно работая над ними в течение года», — говорит тренер по карьере Фиби Гэвин. Эксперт предлагает начать с определения своих рабочих целей на 2025 год.