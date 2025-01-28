Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца, сообщили «Ведомости». По данным источников, компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» («ПСБ»). Эксперты считают, что сотрудничество компаний положительно отразится на бизнесе. В «М.Видео-Эльдорадо» от комментариев отказались.

В марте 2018 года «М.Видео» приобрела ретейлер «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. Для финансирования сделки компания привлекла тогда кредит примерно на 40 млрд руб. Сделку финансировал «ВТБ».

В июле 2024 года гендиректор ПАО «М.Видео» Билан Ужахов стал мажоритарным акционером группы «М.Видео-Эльдорадо». Ему принадлежит 53,63% акций.

В первой половине 2024 года общий объем продаж группы вырос на 13% относительно показателей 2023 года, до 247 млрд руб. Выручка составила 202 млрд руб. В то же время чистый убыток увеличился более чем в два раза и достиг рекордных 10,3 млрд руб. Чистый долг группы на 30 июня 2024 года снизился за год с 83,4 млрд руб. годом ранее до 79,3 млрд руб.

За девять месяцев прошлого года продажи компании выросли на 8%, до 387 млрд руб., а общие онлайн-продажи составили 73% от всего оборота группы, увеличившись на 3,3%. Тогда впервые стало известно о планах «М.Видео» по повышению эффективности.

Исполнительный директор группы Сергей Ли сообщил, что изменения, начавшиеся в июне, связаны с ростом ключевой ставки и охлаждением потребительского спроса.

В январе стало известно, что с целью повышения эффективности бизнес-процессов в 2024 году компания закрыла десятки торговых точек. В первую очередь это были магазины «Эльдорадо», расположенные рядом с «М.Видео». При этом группа открыла 100 новых точек, а их общее количество достигло 1,2 тыс.

По словам Ли, в группе утвержден антикризисный план. «Мы провели большую работу по повышению эффективности бизнес-модели, — сообщил он. — За счет этого показатель EBITDA в III квартале растет двузначными темпами».

По словам генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в настоящее время капитализация группы «М.Видео» на Мосбирже составляет около 19 млрд руб. Но при приобретении крупного пакета акций стоимость сделки может превысить показатели оценки как в связи с низкой ликвидностью, так и из-за ожиданий покупателя относительно прибыльности и сокращения долга предприятия.

В случае закрытия сделки это будет уже вторая попытка «Промсвязьбанка» выйти на рынок розничной торговли. Весной 2023 года он запустил собственный маркетплейс «ПСБ маркет». Заказы оформляются с доставкой до отделений «Почты России», а собственные пункты выдачи заказов есть только в новых регионах.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, «М.Видео-Эльдорадо» является проблемным активом даже несмотря на оптимизацию. «Так как у „ПСБ“ уже есть свой маркетплейс, покупка офлайн-ретейлера может дать определенную синергию этим бизнесам», — отмечает он.

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