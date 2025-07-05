Россияне скептически отнеслись к идеям тортов и безалкогольного шампанского для питомцев, предпочитая традиционные подарки, следует из исследования на платформе Fastuna Tiburon Research. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Опрос с участием 200 владельцев кошек и собак из российских городов с населением свыше 100 тыс. человек показал, что обе идеи получили средние оценки по сравнению с другими продуктами, протестированными на платформе. Готовность приобрести такие товары составила 65% для тортов и еще ниже (62%) для шампанского.

В целом, торт для кошек и собак из мясных или рыбных коржей с начинками (курица, рыба, печень, говядина) и полезными ингредиентами вызвал больше интереса, чем шампанское. Безалкогольный напиток с витаминами и минералами для пищеварения питомцев восприняли как менее актуальный. Однако обе концепции не стали массовыми из-за восприятия их как избыточных трат.

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«Это же собака, а не человек», — отметил мужчина 25 лет. «Ну, если у народа денег девать некуда…то, может, и так сойдет», — прокомментировал мужчина 35 лет. Однако некоторые увидели в идее оригинальность. «Классная идея налить собаке на Новый год шампанское», — отреагировала женщина 41 года.

Более половины опрошенных (54%) положительно относятся к праздникам для питомцев, и лишь 9% против таких мероприятий. Подарки животным покупают более половины респондентов, чаще всего игрушки (64%), лежанки (18%) и лакомства (15%).