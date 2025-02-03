Дональд Трамп попросил SpaceX Илона Маска вернуть двух астронавтов, застрявших в космосе, несмотря на то что у компании уже есть согласованный план по их возвращению в марте. В NASA заявляют, что они в любом случае не застряли, сообщает The Guardian.

Трамп сообщил, что он попросил Маска и SpaceX забрать астронавтов, которых администрация Байдена фактически бросила в космосе.

Два астронавта, Бутч Уилмор и Суни Уильямс из NASA, в июне отправились в космос на капсуле Starliner компании Boeing и прибыли на Международную космическую станцию, где, как предполагалось, они пробудут всего 10 дней.

Их возвращение задержали технические проблемы: двигатели не работали в полную силу. Космический корабль вернулся на Землю без астронавтов. Уилмор и Уильямс до сих пор находятся на космической станции.

NASA настаивает на том, что эти два астронавта не застряли в космосе, как Мэтт Дэймон в «Марсианине», и что их можно вернуть в любой момент. Но тогда космическая станция останется неукомплектованной и это поставит под угрозу научные исследования и обслуживание станции. Поэтому на смену вернувшимся астронавтам обычно привозят новых.

Администрация Байдена уже сотрудничала со SpaceX, чтобы вернуть экипаж домой. Капсула SpaceX (Crew-9) в настоящее время пристыкована к космической станции и ждет замены (Crew-10).

Эта миссия, совместно проводимая NASA и SpaceX, доставит на космическую станцию ​​четырех новых астронавтов и вернет Уилмора и Уильямс. В прошлом месяце NASA заявило, что запуск был отложен на март, потому что SpaceX требовалось больше времени для подготовки.

«Ужасно, что администрация Байдена оставила их там так надолго», — написал в социальных сетях Маск, основатель и генеральный директор SpaceX.

Ранее во время летных испытаний ракета Starship компании SpaceX взорвалась через несколько минут после запуска с космодрома в Техасе, заставив авиакомпании изменить курс, чтобы не допустить столкновения с падающими обломками. Кроме того, это отбросит назад космическую программу Илона Маска.