Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые тарифы в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в дополнение к уже существующим пошлинам на металлы, что станет еще одним важным шагом в пересмотре торговой политики. По его словам, это станет ответом на установленные в отношении Америки пошлины. Новые тарифы вступят в силу незамедлительно.

«Очень просто: если они взимают с нас, то мы взимаем с них», — сказал Трамп о плане взаимных тарифов. Согласно данным правительства и Американского института железа и стали, крупнейшими импортерами в США являются Канада, Бразилия и Мексика, а также Южная Корея и Вьетнам.

Канада считается крупнейшим поставщиком первичного алюминия в США, на ее долю приходится 79% от общего объема импорта за первые одиннадцать месяцев 2024 года. Министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил, что поставки стали из этой страны поддерживают ключевые отрасли промышленности США, то есть оборонную, судостроительную и автомобильную

Трамп также заявил, что правительство разрешит японской Nippon Steel инвестировать во вторую крупнейшую в США сталелитейную компанию U.S. Steel, но при этом не допустит, чтобы она стала владельцем контрольного пакета акций.

Во время своего первого срока Трамп ввел ввозные пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но позже освободил от них нескольких торговых партнеров, в том числе Канаду, Мексику и Бразилию. Мексика является крупным поставщиком алюминиевого лома и алюминиевых сплавов.

Бывший президент Джо Байден позже договорился о беспошлинных квотах с Великобританией, Европейским союзом и Японией. Из заявления Трампа не сразу стало ясно, что произойдет с этими исключениями и квотами.

После введения Трампом первоначальных тарифов использование мощностей сталелитейных заводов подскочило выше 80% в 2019 году, но с тех пор снизилось, поскольку глобальное доминирование Китая в этом секторе привело к падению цен на сталь.

Кевин Демпси, президент и генеральный директор Американского института чугуна и стали заявил, что отраслевая торговая группа приветствует стремление Трампа поддерживать сильную американскую сталелитейную промышленность.

«Мы надеемся на тесное сотрудничество с президентом и его администрацией для реализации надежной и энергичной торговой повестки дня, направленной на устранение множества искажающих иностранный рынок политик и практик, которые создают неравные условия для американских сталелитейщиков», — сказал он.

Трамп заявил, что на днях проведет пресс-конференцию, чтобы предоставить подробную информацию о плане введения взаимных тарифов, добавив, что эта мера необходима для обеспечения «равного отношения к США со стороны других стран».

Новый президент США уже давно отмечает, что 10-процентные пошлины ЕС на импорт автомобилей намного выше американских, составляющих 2,5%. Он часто заявляет, что Европа не хочет покупать американские автомобили, но при этом ежегодно переправляет миллионы машин через Атлантику.

Согласно данным Всемирной торговой организации, средневзвешенная тарифная ставка в США составляет около 2,2% по сравнению с 12% для Индии, 6,7% для Бразилии, 5,1% для Вьетнама и 2,7% для стран Европейского союза.

Крис Суонгер, генеральный директор Совета по дистиллированным спиртным напиткам США, выразил обеспокоенность тем, что новые тарифы Трампа на сталь приведут к тому, что ЕС вновь введет ответные пошлины на американский виски и повысит их до 50%.

«Мы призываем США и ЕС быстро найти решение. На карту поставлена наша великая американская индустрия виски. 50-процентные тарифы на американский спирт приведут к катастрофическим последствиям для 3 тыс. небольших производителей по всей стране».

Ранее Дональд Трамп издал указ, предписывающий министерствам финансов и торговли создать суверенный фонд благосостояния для Соединенных Штатов. Из подробностей президент сообщил лишь о том, что он должен приближаться или превышать $2 трлн.