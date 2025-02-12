Президент Дональд Трамп собирается прибегнуть к закону о торговле 1930 года, чтобы поддержать новые ответные пошлины США, которые будут соответствовать более высоким налогам на импорт других стран. Его советники также завершили разработку планов по взаимным пошлинам, что усилило опасения по поводу нарастания глобальной торговой войны.

Решение Трампа ввести пошлины на весь импорт стали и алюминия с 12 марта буквально взорвало рынки. Эти планы вызвали осуждение со стороны Мексики, Канады и Европейского союза, в то время как Япония и Австралия заявили, что будут добиваться освобождения от пошлин.

Некоторые представители американского бизнеса приветствовали введение пошлин на металлы, однако многие крупные производственные компании ждут дальнейших шагов, предупреждая, что ограничения отразятся на всех цепочках поставок и затронут все предприятия отрасли.

Уильям Райнш, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, заявил, что чиновники Трампа могли бы выбрать более простую в реализации фиксированную ставку тарифа в размере 10% или 20% или более сложный подход, который потребовал бы отдельных тарифных сеток, сопоставляющих тарифы США со ставками каждой из стран.

Деймон Пайк, специалист по торговле и руководитель американского подразделения аудиторской компании BDO International, заявил, что взаимные пошлины станут колоссальной инициативой, учитывая, что у каждого из 186 членов Всемирной таможенной организации разные ставки.

Эксперты говорят, что Трамп может использовать для обоснования своего решения целый ряд правовых норм, включая раздел 122 Закона о торговле 1974 года, который допускает фиксированную ставку максимум в 15% в течение шести месяцев, или раздел 338 Закона о тарифах 1930 года, который предоставляет полномочия принимать меры против торговой дискриминации, которая наносит ущерб США, но никогда не применялась.

Президент США заявил, что новые ставки вступят в силу «почти немедленно», а раздел 338 Закона о торговле 1930 года дает ему быстрый путь к их введению.

Речь идет о законе, который никогда не применялся для введения тарифов, а лишь спорадически упоминается в правительственных записях. Он позволяет президенту вводить пошлины до 50% на импорт из стран, которые противодействуют росту товарооборота с США.

Это означает, что другая страна ввела «необоснованные сборы, взыскания, правила или ограничения», которые не применяются в равной степени ко всем странам. Причиной также может стать дискриминация в таможенных пошлинах или других сборах, правилах или других ограничениях, которые «ставят в невыгодное положение»американских поставщиков.

Раздел 338 относится к категории быстрых мер, позволяя президенту действовать в одностороннем порядке и вводить тарифы в течение 30 дней, сказал Назак Никахтар, бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли во время первого срока Трампа.

Никахтар, ныне партнер юридической фирмы Wiley Rein, сообщил, что в первый срок торговая команда Трампа изучала сценарии использования раздела 338, но остановилась на более знакомых инструментах.

По данным Всемирной торговой организации, средневзвешенная по объему торговли ставка тарифа для США составляет около 2,2%, по сравнению с 12% для Индии, 6,7% для Бразилии, 5,1% для Вьетнама и 2,7% для стран Европейского союза.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы в размере 25% на весь импорт стали и алюминия в дополнение к уже существующим пошлинам на металлы, что стало еще одним важным шагом в пересмотре торговой политики. По его словам, это станет ответом на установленные в отношении Америки пошлины.