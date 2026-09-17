Сотни песен популярных российских исполнителей обнаружили в зарубежных датасетах, созданных для исследований и обучения музыкальных ИИ-моделей. Аналитики Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) нашли их через базу AI Watchdog американского журнала The Atlantic. Речь идет о LAION-DISCO-12M и Sleeping-DISCO-9M — двух наборах данных примерно на 12,3 млн и 9,7 млн треков соответственно.

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Больше всего совпадений среди проверенных российских артистов оказалось у Басты: 193 трека в LAION-DISCO и 104 в Sleeping-DISCO. Следом идут Feduk (150 и 91), Сергей Лазарев (144 и 118), Дима Билан (140 и 119) и группа «Звери» (135 и 41). В десятку также вошли Леонид Агутин, Егор Крид и Ваня Дмитриенко. Кроме песен, поиск выявил и связанные с артистами видео — в частности, 17 роликов с Лазаревым и 28 с Кридом.

Само присутствие песни в датасете еще не доказывает, что на ней обучалась конкретная генеративная модель. Такие наборы распространяются среди исследователей и разработчиков ИИ, но при обучении компании могут использовать только часть содержащихся в них данных. Поэтому AI Watchdog рассматривает попадание произведения в базу как свидетельство его доступности для обучения, а не как подтверждение фактического использования конкретной компанией.

В российской музыкальной индустрии при этом говорят, что запросов на лицензирование каталогов для обучения ИИ почти не получают. В Первом музыкальном издательстве (ПМИ), которое работает в том числе с каталогами Леонида Агутина и «Руки вверх!», сообщили, что создатели упомянутых датасетов и другие разработчики ИИ за разрешением на использование произведений к компании не обращались. Аналогичную ситуацию описывает гендиректор «ON лейбла» Надежда Бойчевски.

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Часть разработчиков объясняет использование музыки тем, что получает ее из открытых источников, говорит Бойчевски. Однако публичная доступность произведения сама по себе не означает разрешения на его использование для обучения ИИ. По словам эксперта, под «открытыми источниками» могут подразумеваться в том числе пиратские ресурсы, где музыка доступна без регистрации и подписки.

Одновременно музыкальная индустрия начинает договариваться с ИИ-разработчиками о легальном использовании каталогов. Гендиректор НФМИ Никита Данилов приводит в пример соглашения Warner Music Group с Suno и Universal Music Group с Udio, заключенные в 2025 году. В случае UMG и Udio стороны прямо предусмотрели лицензирование записей и издательских прав для новой ИИ-платформы, которая обучается на разрешенной музыке. Однако подобные сделки пока не стали общей практикой, и вокруг использования общедоступного контента без отдельного согласия правообладателей продолжаются споры.

В НФМИ предлагают закрепить за правообладателями возможность прямо разрешать или запрещать использование произведений для обучения ИИ. A&R-директор S&P Digital Денис Глазин также выступает за прозрачные правила, при которых владельцы профессионального контента смогут сами определять условия его использования. Вопрос уже выходит за рамки музыкального рынка: по оценке НИУ ВШЭ, совокупные потери работников творческих профессий в России из-за распространения генеративного ИИ могут составить около 1 трлн руб. за 2025−2030 годы.

В России правила использования авторского контента при обучении ИИ пока находятся на стадии обсуждения. Этим вопросом занимаются сразу несколько площадок, в том числе структуры при президенте и правительственная подкомиссия по развитию искусственного интеллекта. В национальной стратегии развития ИИ отдельно закреплена необходимость защищать объекты интеллектуальных прав при создании и обучении моделей, одновременно законодательству предстоит определить условия доступа разработчиков к большим массивам информации.

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