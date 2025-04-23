По мнению экспертов девелоперской компании 4D, в ближайшие 5-10 лет на массовом рынке строительства закрепится устойчивый тренд на трансформируемые решения, такие, как личные входы в квартиры на первых этажах, гибкое деление на приватные и общественные зоны, встроенные пространства для работы и хранения и зеленые террасы. Все это будет востребовано на фоне растущей индивидуализации потребительского поведения. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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В октябре 2024 года было введено параметрическое нормирование и упрощение порядка перепланировок. После этого в сегменте массового жилья начался переход от типовых квартир к гибким и функциональным планировочным решениям.

На сегодняшний день в новых жилых комплексах комфорт-класса закладывается от 100 до 250 вариантов, тогда как еще пару лет назад их было не более 30. По мнению девелоперов, это стало ответом на сформировавшийся запрос со стороны покупателей.

Так, управляющий партнер компании Unikey Айгуль Юсупова пояснила, что идея заключается в том, чтобы человек сразу начал жить в квартире, а не переделывал ее под себя.

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Жилье нового типа позволяет обойтись без перепланировок, бюрократических процедур и дополнительных затрат на ремонт. Пространства разрабатываются под конкретные потребности — рабочее место, возможность комфортного совместного проживания, наличие изолированных комнат и продуманных систем хранения.

Кроме того, изменения затронули и инфраструктуру. В планировку домов комфорт-класса застройщики включают встроенные общественные зоны, рассчитанные на регулярное использование и не требующие обращения к внешним коммерческим сервисам.

По словам Юсуповой, сейчас наблюдается прямая зависимость между количеством предложенных планировок и уровнем спроса. Она отмечает, что сейчас покупатель ориентируется не столько на количество комнат, сколько на возможность грамотного зонирования. В этом контексте растет значимость готовых, гибких решений.

Эксперты 4D прогнозируют, что в ближайшие 5–10 лет на массовом рынке закрепится устойчивый тренд на трансформируемые решения. Они будут востребованы на фоне растущей индивидуализации потребительского поведения.

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Наибольший спрос на функциональные и нестандартные планировки отмечается среди трех групп покупателей. Первая — это семьи, приобретающие жилье для постоянного проживания. По данным внутренней аналитики Unikey, на них приходится свыше 45% сделок в проектах с расширенным ассортиментом планировок.

Вторую группу представляют специалисты, перешедшие на удаленную работу. Им необходимы квартиры с изолированными кабинетами, удобными зонами хранения и возможностью разделения личной и профессиональной активности.

Замыкают тройку представители старших возрастных категорий, люди старше 55 лет, которые приобретают жилье для себя или детей. Они ориентированы на рациональное использование площади и заранее продуманную эргономику. Для таких клиентов важно, например, отсутствие длинных коридоров, наличие санузла рядом со спальней, достаточное естественное освещение и встроенные ниши для хранения.