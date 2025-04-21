Эксперты сообщили, что стоимость посуточного найма загородных домов на майские праздники в России выросла до 15% за год в зависимости от региона. Средняя ставка сейчас составляет 9,8 тыс. руб. в сутки, что на 9% больше, чем годом ранее.

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По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, в Ленинградской области цены на наем загородных домов повысились на 7%, до 10,3 тыс. руб. в сутки, а в Сочи и окрестностях — на 2%, до 10,5 тыс. руб. Это немного ниже роста ставок на посуточный съем квартир, где он составил 12–14%.

Директор по развитию бизнеса «Яндекс путешествий» Анна Очеретько сообщила, что цены на наем домов в среднем по России выросли на 14% — с 8 до 9,1 тыс. руб. Стоимость проживания в коттеджах и на базах отдыха увеличилась на 11%, с 10 до 11,2 тыс. руб. При этом размещение на турбазах подорожало лишь на 5% — с 8,5 до 8,9 тыс. руб.

Руководитель департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко сообщила, что в Московском регионе ставки выросли за год на 10–15%. По ее словам, на это повлияло подорожание туров как по России, так и зарубежом.

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В 2025 году наем загородного дома более чем в 20 км от МКАД без особых развлечений обойдется примерно в 15–20 тыс. руб. в сутки. Годом ранее цена составляла 10–12 тыс. руб. Стоимость более комфортных коттеджей варьируется от 30 тыс. до 50 тыс. руб. за сутки. Об этом рассказала основатель «Бест-Новострой» и bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

В тоже время, по данным «Циан.Аналитики», спрос на краткосрочный наем загородных домов в этом году на 14% выше, чем в 2024-м. По словам директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, загородные дома на майские праздники почти все уже выкуплены, остались лишь единичные предложения, преимущественно в многокомнатных домах.

Она сообщила, что стоимость найма таких домов в Московской области сейчас составляет от 20 до 40 тыс. руб. за сутки. Также, по ее словам, большой популярностью пользуются изолированные дома на семью, расположенные на берегу рек, в лесу. Такого рода недвижимость обойдется примерно в 10 тыс. руб. за сутки.

Также Дымова отметила, что самое дешевое предложение в Московской области на майских праздниках обойдется не менее 3 тыс. руб., а самое дорогое — около 120 тыс. руб. в сутки.