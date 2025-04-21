Аналитики компании «Самолет» составили рейтинг наиболее перспективных региональных рынков по потенциалу жилищного развития в 2025 году. В тройку абсолютных лидеров вошли Тюмень, Екатеринбург и Казань. Регионы с развитым промышленным комплексом и доступной льготной ипотекой останутся точками роста рынка жилой недвижимости. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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В топ-10 городов по потенциалу рынка жилья в 2025 году вошли Тюмень (83 балла), Екатеринбург (81), Казань и Краснодар (по 80), Хабаровск, Уфа и Владивосток (76, 73 и 71 балл соответственно). Замыкают десятку лидеров Новосибирск, Набережные Челны и Якутск.

Эксперты отмечают, что в десятку лучших попали как города-миллионники, так и города с населением от 500 тыс. до 1 млн и от 250 до 500 тыс. человек. Их объединяет высокий спрос на жилье, стабильные макроэкономические показатели и умеренный уровень конкуренции среди девелоперов в регионе.

Средняя цена 1 кв. м в городах-миллионниках в 2024 году выросла на 14% со 127 до 144 тыс. руб. В городах с населением более 500 тыс. жителей подорожание составило 17%, до 127 тыс. руб.

Среди городов-лидеров рейтинга, наибольшее увеличение стоимости было отмечено в Набережных Челнах (+42%), Екатеринбурге, Хабаровске, Казани и Якутске (+16%), Уфе (+15%) и Тюмени (+14%). При этом в Краснодаре цены выросли лишь на 1%.

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По словам руководителя отдела аналитики группы «Самолет» Олеси Дзюба, по итогам 2025 года по стране ожидается рост цен на жилье на 5-6% до 218 тыс. руб. за 1 кв. м, тогда как на конец 2024 года они составляли 208 тыс. руб.

Она пояснила, что подорожание связано с увеличением стоимости строительных материалов и повышенными требованиями к качеству проектов как со стороны покупателей, так и местных властей к архитектуре, объемно-планировочным решениям, паркингам, социальной инфраструктуре и спортивным объектам.

В 2024 году емкость рынка характеризовалась не только снижением продаж до 50% во многих городах, но и ростом объемов реализации на отдельных рынках. В «миллионниках» объемы реализации снизились — от 9% (Казань) до 46% (Красноярск), а в среднем по стране — на 23%, до 27,1 млн кв. м.

В тоже время, распроданность в крупных городах достигает 46-58% (Краснодар, Екатеринбург, Казань), что указывает на высокий спрос и дефицит предложения. Выход нового объема жилого фонда в 2024 сократился на 12,3%, что поддержит потребность в новых проектах. По итогам года эксперты прогнозируют снижение объемов продаж еще на 15% в целом по рынку.

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Потенциал роста рынка недвижимости в крупных и средних городах помимо льготных ипотечных программ поддерживается положительной демографической динамикой и увеличением средней заработной платы.

Так, 8 из 14 миллионников показали положительную динамику по росту численности населения с 2021 по 2024 год. По этому показателю в первую тройку вошли Краснодар (+20%), Красноярск (+10%) и Казань (+5%).

По словам экспертов, эта динамика усиливает спрос на жилье, а рост покупательной способности вместе с умеренными ценами, создает благоприятные условия для девелопмента и дальнейшего привлечения новых жителей.

По мнению аналитиков компании «Самолет», лидеры рейтинга в текущем году сохранят свою инвестиционную привлекательность благодаря развитому промышленному комплексу и высокому спросу. Тюмень, Екатеринбург и Казань будут ключевыми точками роста рынка жилья в 2025 году.

При всех текущих сложностях на рынке в стране предложение жилой недвижимости ограничено, поэтому начало восстановления ожидается вместе с нормализацией рынка ипотеки в части корректировки ипотечных ставок.