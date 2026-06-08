Российский рынок интернет-торговли продолжил расти, но для рекордного числа крупных игроков 2025 год закончился снижением оборота. По данным рейтинга Data Insight, отрицательную динамику показали 35 компаний из первой сотни крупнейших онлайн-продавцов. За всю историю наблюдений с 2016 года такого еще не было. Предыдущий максимум пришелся на 2018 год, когда продажи сократились у 22 участников рейтинга.

Самое резкое падение показал «Мегамаркет» — его оборот за год сократился на 93%, до 24,5 млрд руб. Существенно просели и другие крупные игроки — «Эльдорадо» потерял 45%, до 23,6 млрд руб., MTS Shop — 30%, до 11,6 млрд руб., «Ашан» — 28%, до 5,4 млрд руб., «Купер» — 27%, до 128 млрд руб., «М.Видео» — 26%, до 98,9 млрд руб., «ВинЛаб» — 22%, до 9,7 млрд руб., «Магнит Маркет» — 21%, до 10,5 млрд руб., а Vprok группы X5 — 20%, до 20,3 млрд руб.

В «М.Видео» объяснили снижение оборота падением продаж бытовой техники и электроники, а также уменьшением среднего чека из-за перехода покупателей в более доступные ценовые сегменты. В «Купере» заявили, что в течение года внедряли технологии машинного обучения и оптимизировали сервис, благодаря чему стоимость доставки для клиентов снизилась примерно на 20%. В «Мегамаркете» сообщили о развитии доставки по клику, но причины падения оборота не прокомментировали.

При этом крупнейшие участники рынка продолжили наращивать продажи. Оборот Wildberries увеличился на 25%, до 4 трлн руб. Ozon прибавил 42%, до 3,5 трлн руб. «Яндекс Маркет» вырос на 11%, до 597 млрд руб.

В первой десятке рейтинга снижение оборота осталось исключением. Отрицательную динамику показала только Lamoda — ее оборот уменьшился на 7%, до 156,8 млрд руб.

В целом российский рынок электронной коммерции сохранил высокие темпы роста. По оценке Data Insight, объем онлайн-продаж за год увеличился на 19%, до 13,4 трлн руб. Количество заказов выросло на 24% и составило 8,3 млрд. При этом рынок становится все более концентрированным, так как основную выгоду от роста спроса получают крупнейшие маркетплейсы, тогда как часть специализированных интернет-магазинов теряет позиции.

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