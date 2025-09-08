Более трети (38,6%) российских малых и средних компаний полностью снижают регулярные премии работникам, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование группы «Актион». В 28,1% опрошенных фирм премии снижают на 20%, а в 33,3% — оставляют без изменений.

Freepik

Согласно опросу 495 предпринимателей, управленцев и бухгалтеров малых и средних организаций, в четверти компаний (26,5%) премия составляет половину от суммы оклада. Почти у такого же числа (26,1%) организаций размер выплаты зависит от финансовых результатов предприятия.

При этом у 38,2% компаний нет четких правил, лишать сотрудника премии полностью или частично, — это зависит от решения руководителя. 36,8% случаев ее сокращают за невыполнение трудовых показателей эффективности, в 16,6% — за дисциплинарные взыскания.

Ежемесячные премии предусмотрены в более чем половине (55,6%) опрошенных компаний. Еще в 10,5% — раз в квартал, 12,7% — по итогам года, а в 5,5% фирм система стимулирования отсутствует. Выплаты чаще всего привязаны к выполнению KPI (78,4%) или соблюдению правил внутреннего трудового распорядка (14,9%). В 16% организаций сумма премии зависит от настроения руководителя.

Эксперты отмечают, что работодатель формально устанавливает премию как «переменную» часть зарплаты, а расплывчатые критерии превращают выплату в инструмент наказания. По Трудовому кодексу штрафовать сотрудников запрещено, поэтому компании используют отмену премий как альтернативу, добавляют они.

С 1 сентября вступили в силу поправки к Трудовой кодекс, определяющие, что месячная зарплата работников не должна снижаться более чем на 20% за счет сокращения премии. Однако, по словам экспертов, правило действует только при наличии дисциплинарного взыскания. Оно не распространяется на случаи невыполнения KPI или другие нарушения. Кроме того, оно не касается разовых премий.