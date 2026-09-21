Российский крипторынок может получить легальный статус уже в 2026 году. Банк России рассчитывает завершить основную работу над нормативной базой в ближайшие месяцы, после чего первые компании смогут попасть в официальные реестры и начать работу по новым правилам.

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Всего для запуска регулирования необходимо принять 27 нормативных актов. Семь документов ЦБ относит к первоочередным, еще 20 планируется подготовить до конца октября. Шесть основных документов уже направлены на регистрацию в Минюст, еще один регулятор намерен передать ведомству в ближайшее время.

После утверждения правил появится система учета и допуска участников рынка. Документы должны установить требования к компаниям, порядок формирования реестров, правила работы цифровых депозитариев, а также определить перечень криптовалют, операции с которыми будут доступны инвесторам. По словам первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, при соблюдении графика первые участники смогут появиться в реестрах еще до конца года.

Законодательная основа для такого режима действует с 1 сентября. Она предусматривает несколько типов профессиональных участников, включая биржи, брокеров и управляющие компании, а также криптообменники и цифровые депозитарии. Полный переход на новые правила рассчитан до 1 июля 2027 года. После окончания переходного периода за работу посредников вне установленного порядка будет предусмотрена ответственность.

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При этом формальное разрешение операций не означает автоматического роста рынка. Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов назвал среди возможных ограничений налоговый и санкционный режимы. Налоговые условия, по его словам, можно корректировать внутри страны, тогда как влияние санкций на операции с цифровыми активами станет понятнее после фактического запуска нового механизма.

Одновременно у рынка уже есть факторы, способные поддержать его развитие. Швецов отметил интерес со стороны регуляторов, существующую инфраструктуру профессиональных участников, единый клиринг и сформировавшийся спрос граждан на операции с цифровыми активами.

Отдельные правила будут действовать для инвесторов с разным статусом. Неквалифицированным участникам разрешат приобретать наиболее ликвидные криптовалюты из перечня ЦБ с годовым лимитом 300 тыс. руб. через одного посредника. Для квалифицированных инвесторов такого ограничения не предусмотрено. Кроме того, цифровые активы смогут использоваться экспортерами и импортерами для трансграничных расчетов.

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