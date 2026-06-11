Банк России не видит оснований менять подход к денежно-кредитной политике и добавлять к ее целям поддержку экономического роста. В регуляторе считают, что нынешний мандат с фокусом на ценовую стабильность уже создает условия для устойчивого развития экономики.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что смягчение политики ради ускорения роста приведет к разгону инфляции. По его словам, из-за этого вырастет инфляционная премия в ставках, а инвестиции для бизнеса станут дороже.

Заботкин подчеркнул, что в международной практике центральные банки не устанавливают целевые темпы роста ВВП. Обычно речь идет о занятости ресурсов, а не о прямом управлении экономическим ростом.

В ЦБ считают, что более высокая инфляция не дает экономике устойчивого эффекта. Краткосрочный рост активности затем сменяется замедлением и ухудшением условий финансирования для компаний.

Читайте также Зарплаты в бизнесе предложили индексировать на уровень не ниже инфляции

Заботкин также не согласился с тезисом бизнеса о том, что высокая ключевая ставка тормозит инвестиции. По данным ЦБ, инвестиционная активность остается близкой к историческим максимумам, хотя ситуация заметно различается по отраслям.

Заботкин отметил, что структура инвестиций меняется вместе со спросом. Деньги идут в сегменты, где не хватает мощностей и выше экономическая отдача.

В ЦБ описывают ситуацию в экономике как переход от перегрева к более сбалансированной траектории. Безработица остается рекордно низкой, а инфляция — выше целевого уровня.

В регуляторе считают, что текущая денежно-кредитная политика соответствует состоянию экономики и не должна смещаться в сторону стимулирования роста.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.