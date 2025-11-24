Центральный банк России выступил с инициативой по регулированию практики предоставления скидок на маркетплейсах. Согласно позиции ЦБ, которую озвучила председатель Эльвира Набиуллина, предоставление специальных цен для покупателей, использующих карты дочерних банков самих интернет-площадок, создает недобросовестную конкуренцию, пишет «Коммерсантъ».

Freepik

В связи с этим в адрес Минэкономики было направлено предложение запретить онлайн-платформам устанавливать дифференцированные цены в зависимости от способа оплаты, а также реализовывать на своих площадках продукты аффилированных банков.

Крупные банки поддерживают эту инициативу, указывая на потерю клиентов и неравные условия конкуренции. По их мнению, связывание скидок с конкретным платежным инструментом ограничивает выбор потребителей.

Прочитайте также Российским маркетплейсам подготовили новые правила по сдерживанию цен

В свою очередь, представители маркетплейсов и Ассоциации компаний интернет-торговли считают предложения ЦБ избыточными. Они указывают, что крупные банки многие годы используют аналогичные модели лояльности в своих закрытых экосистемах, и расценивают инициативу как попытку ограничить конкуренцию.

Минэкономики сообщило, что предложение ЦБ находится в стадии проработки, подчеркнув необходимость комплексной оценки возможных последствий любых ограничений для всех участников рынка. Эксперты отмечают, что, несмотря на сопротивление маркетплейсов, вероятность принятия тех или иных регуляторных мер в модифицированном виде оценивается как высокая.