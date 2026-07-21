Банк России предложил ограничить игровые механики в инвестиционных приложениях банков и брокеров, если они подталкивали клиентов к частым или рискованным сделкам. Под регулирование могли попасть ставки, розыгрыши и продвижение отдельных финансовых инструментов. Пользователям также предложили разрешить полностью отключать геймификацию.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Предложения вошли в доклад «О геймификации, наджинге и иных практиках вовлечения потребителей на рынке инвестиционных услуг», опубликованный 14 июля. Документ вынесли на общественное обсуждение, поэтому окончательные параметры регулирования еще не были определены.

По данным Московской биржи, за 2025 год число частных инвесторов выросло на 5 млн, до 40,1 млн человек, а количество открытых ими счетов достигло 76 млн. Большая часть счетов при этом оставалась неактивной — 63% были пустыми, еще на 27% хранилось не более 10 тыс. руб. В среднем сделки в течение месяца совершали около 3,1 млн клиентов.

В борьбе за внимание инвесторов финансовые организации использовали турниры, игровые задания, бонусы за активность, розыгрыши и соревнования на лучшую доходность. В ЦБ посчитали, что уведомления, яркий дизайн и поощрения за операции могли создавать ощущение постоянной гонки и подталкивать клиентов к импульсивным сделкам. В результате инвестор рисковал незаметно перейти от долгосрочной стратегии к спекулятивной, оказавшись в своеобразной «дофаминовой ловушке».

Банк России предложил закрепить критерии геймификации и ограничить механики, связанные со ставками, розыгрышами и подталкиванием к покупке конкретных финансовых инструментов. Под ограничения могли попасть и турниры, если организаторы не раскрывали комиссии и убытки участников или не учитывали их опыт и размер портфеля. Компании также могли обязать заранее проверять интерфейсы на рискованные элементы, а клиентам — предоставить возможность отключать игровые функции.

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Участники рынка оценили предложения ЦБ неоднозначно. В «СберИнвестициях» посчитали, что игровые элементы могли приносить пользу, если помогали клиентам разобраться в инвестициях. Руководитель брокерского бизнеса компании Станислав Портненко рассказал, что пользователи проходили курсы и викторины, получая за это реальные акции. По его словам, перед запуском таких механик компания анализировала поведение клиентов и полностью раскрывала условия участия.

В ФГ «Финам» к геймификации отнеслись сдержаннее. Заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу Дмитрий Леснов рассказал, что компания почти не использовала игровые инструменты, поскольку инвестиции не должны были превращаться в развлечение. При этом он допустил пользу таких механик для новичков, если они помогали разобраться в работе рынка. Возможные наказания за недобросовестную геймификацию Леснов назвал избыточными, отдав предпочтение полному раскрытию рисков.

Юрист Forward Legal Олесь Груздев связал интерес регулятора с риском манипулирования рынком. По его словам, игровые стимулы могли вызвать волну однотипных сделок и повлиять на котировки отдельных бумаг. Однако чрезмерно жесткие ограничения, как предупредил эксперт, могли замедлить развитие фондового рынка и сократить число его участников.

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