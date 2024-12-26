Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля сообщил, что Банк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные инструменты для кредитных организаций, которые те смогут применять для идентификации иностранцев при обслуживании и открытии счетов.

Шабля пояснил необходимость этих мер он тем, что значительная часть карт (25%), которые используются для проведения сомнительных операций, оформляют иностранцы. По его словам, довольно часто для этого используются поддельные, купленные или украденные документы мигрантов.

Эксперт отметил, что паспорт гражданина РФ можно проверить по базе МВД. Для проверки документов нерезидентов таких возможностей нет. Он добавил, что оценка доли банковских карт, оформленных нерезидентами и использованных злоумышленниками, дана на основе анализа почти 700 тыс. мошеннических операций.

В пресс-службе Росфинмониторинга (РФМ) назвали два способа возможных решений этой проблемы. Одним из них могло бы стать введение единого документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина на территории России.

Вторым вариантом они видят предоставление доступа финансовым организациям к информации о документах, удостоверяющих личности иностранных граждан, по которым те въехали на территорию страны.

Согласно инструкции Центробанка, банки могут открывать физлицам-нерезидентам рублевые счета любого вида при личной явке клиента и предъявлении им паспорта или въездной визы. Но полный перечень документов, необходимых для приема на обслуживание, банк может устанавливать самостоятельно.

Затем сотрудник кредитной организации должен составить информационную справку с личными данными заявителя, а также дополнительной информацией, способствующей установлению личности человека. Но такие сведения, как и данные о месте жительства иностранца, вносятся со слов самого клиента.

В июле 2023 года в России вступили в силу поправки к закону 115-ФЗ, позволяющие удаленно открывать счета гражданам некоторых стран. Для этого российские банки могут заключать с иностранными финансовыми организациями договоры и поручать им проведение идентификации клиента или его представителя, а также обновление информации о них.

Представители кредитных организаций сходятся во мнении, что действующие подходы к проверке документов клиентов-нерезидентов несовершенны. «Нет единых баз сверки документов, и нет четкого понимания о законности нахождения нерезидента на территории России», — описывает проблему один из экспертов.

Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин отметил, что сложности есть и с транслитерацией разных языков в документах, а также со сроками их действия.

Регистрационным учетом нерезидентов на территории России занимается управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел. Комплексно проблему с проверкой данных о клиентах-иностранцах можно было бы решить, предоставив банкам доступ к базе данных МВД, считает Емелин.

До тех пор, по мнению эксперта, достаточно введения лимитов для нерезидентов на открытие счетов. «Можно внедрить похожий подход, что уже применяется при оформлении сим-карт иностранцам, — как минимум не позволять открывать большое количество карт, чтобы предотвратить дропперство», — полагает Емелин.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что большинство нерезидентов изначально не предполагают, что их банковский счет и карта будут использоваться в незаконных целях.

По словам юриста, усиление контроля за открытие счетов мигрантам может иметь негативные последствия — расчеты с ними перейдут в теневую зону.

«Чем сложнее мигранту открыть банковский счет в российской кредитной организации, тем выше вероятность, что любые расчеты с ним со стороны нанимателей будут производиться либо наличными средствами, либо с использованием цепочек посредников», — заключает Горбунов.

Ранее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило указывать в патентах для трудовых мигрантов компании, в которых те должны работать, а не их специальности. Таким образом ведомство планирует снизить текучесть кадров и усилить контроль за сотрудниками из-за рубежа.