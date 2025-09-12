Снижение ставок привело к активизации кредитования, особенно в корпоративном сегменте, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания 12 сентября совета директоров регулятора.

Александр Кряжев / РИА Новости

«По данным за июль и оперативным данным за август, прирост кредитного портфеля складывается ближе к верхней границе нашего прогноза. Если текущие темпы сохранятся, то рост кредита в этом году превысит наш прогноз», — отметила она.

В розничном сегменте также отмечено оживление: активизировался спрос на ипотеку, необеспеченные кредиты и автокредиты после спада в начале года. Сберегательная активность населения остается на высоком уровне, несмотря на снижение ставок по депозитам, что обусловлено ростом доходов, стимулирующим как накопления, так и потребление.

Проинфляционные риски продолжают доминировать. Среди них — повышенные инфляционные ожидания, несмотря на замедление инфляции с начала года, а также напряжённость на рынке труда, которая может сохраниться или усилиться. Дополнительный фактор — чрезмерный рост кредитования.

Значимым элементом остается спрос со стороны государственного сектора. В базовом сценарии ЦБ влияние госрасходов ожидается дезинфляционным, но пока оно не проявилось. Если дефицит бюджета окажется выше прогнозируемого, возможности снижения ключевой ставки будут ограничены. Среди дезинфляционных рисков — более резкое замедление внутреннего спроса.

Глава регулятора также отметила, что Совет директоров ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке: сохранение ее на уровне 18% и снижение на 100 б.п. Вариант снижения ставки до 16%, о котором говорили многие эксперты, не рассматривался.

Как отметила Набиуллина, в числе доводов за сохранение ставки без изменений фигурировало заметное смягчение денежно-кредитных условий и потребность в анализе последствий предыдущих решений. Кроме того, Центральному банку требуется больше данных о том, какой окажется будущая бюджетная политика.

Говоря о технической рецессии, о которой ранее заявил глава Сбербанка Герман Греф на основании темпов роста ВВП, Набиуллина назвала эту тему дискуссионной. «По нашим оценкам, по мнению ряда аналитиков, во втором квартале этого года сезонно сглаженный ВВП был выше первого квартала. Поэтому даже утверждение о технической рецессии на сегодняшний день выглядит по крайней мере дискуссионным. У нас действительно есть охлаждение, то есть замедление роста экономики. Это естественно при выходе из перегрева, когда производственные возможности должны догнать спрос. Мы об этом все время говорим. <…> мы говорим, что чем больше перегрев, тем существеннее замедление может за ним последовать», — сказала она.

Относительно рецессии она добавила, что снижение роста ВВП не обязательно указывает на нее, так как есть и другие важные индикаторы — занятость, доходы населения, потребительском спросе. Квартальные данные по ВВП часто пересматриваются, поэтому оценка требует комплексного подхода. По определению, рецессия — это значительное снижение активности по широкому спектру показателей, длящееся несколько кварталов, подчеркнула глава ЦБ.

На заседании 12 сентября Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку: в этот раз на 100 б.п., до 17%. «Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — объяснили решение в ЦБ.