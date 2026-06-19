Банк России 19 июня в четвертый раз подряд с начала 2026 года снизил ключевую ставку. На этот раз регулятор уменьшил ее на 25 базисных пунктов — с 14,5% до 14,25% годовых. Решение оказалось осторожнее ожиданий большинства участников рынка.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

По данным «Альфа-Инвестиций», консенсус-прогноз предполагал снижение ставки на 50 базисных пунктов, до 14%. Снижение до 14,25% считалось более осторожным сценарием, которое в итоге и выбрал Банк России. В пользу такого шага говорили сохраняющиеся инфляционные ожидания, высокие бюджетные расходы и внешнеэкономические риски.

Снижения до 14% ожидали и аналитики SberCIB Investment Research. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов ранее указывал на замедление инфляции и деловой активности, сокращение дефицита кадров и снижение инфляционных ожиданий населения.

По оценке аналитиков InvestFuture, реакция финансового рынка теперь будет зависеть прежде всего от сигнала регулятора о дальнейших решениях. Снижение лишь на 25 базисных пунктов может разочаровать инвесторов, рассчитывавших на более быстрое смягчение. Особенно чувствительными к риторике ЦБ останутся длинные ОФЗ и корпоративные облигации. На рынке акций продолжение цикла снижения ставки может поддержать компании с высокой долговой нагрузкой, девелоперов и потребительский сектор, хотя эффект от нынешнего решения, вероятно, будет ограниченным.

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшая политика Банка России будет зависеть от устойчивости замедления инфляции, динамики внутреннего спроса, ситуации на рынке труда и бюджетных расходов. Значение также сохранят внешнеэкономические риски. Если инфляционное давление продолжит ослабевать, регулятор может вновь снизить ставку во втором полугодии, однако нынешнее решение показывает, что действовать он намерен осторожно.

«Это решение можно рассматривать как компромисс между задачей сдерживания инфляции и необходимостью поддержать экономическую активность. Регулятор дает рынку сигнал на дальнейшее смягчение политики, но избегает слишком резких шагов», — считает основатель инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

По его словам, снижение ставки подтверждает ожидания бизнеса, который уже начал ориентироваться на цикл смягчения денежно-кредитной политики. Однако для большинства компаний эффект будет ограниченным: ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса, вероятно, останутся в диапазоне 16–19%, что продолжит сдерживать инвестиционную активность. Более чувствительными к изменению ставки могут оказаться финансовый рынок и рынок облигаций, где снижение ключевой ставки традиционно поддерживает рост котировок и снижение доходностей долговых инструментов.

Эксперт также не исключает дальнейшего снижения ставки во втором полугодии, если инфляция продолжит замедляться, а экономика сохранит признаки охлаждения.

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