Банк России принял решение сохранить без изменений макропруденциальные лимиты (МПЛ) на необеспеченные потребительские кредиты на несколько месяцев — вплоть до первого квартала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк отмечает, что проблемы на рынке потребкредитов уже начали проявляться. На 1 октября 2025 года доля просроченных займов выросла до 12,9% — год назад было 7,9%. Это связано с тем, что начинают «стареть» кредиты, выданные в период активного роста 2023–2024 годов, а общий объем кредитов в экономике сокращается.

Регулятор при этом видит и положительные сдвиги: новые кредиты становятся немного качественнее. Банки к тому же создали запас прочности — так называемый буфер капитала в 7,6% (на 1 сентября 2025 года). Этот резерв поможет им покрыть возможные убытки, если заемщики начнут чаще задерживать платежи.

Действующие макролимиты эффективно ограничивают выдачу наиболее рискованных кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В результате доля необеспеченных потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% снизилась до 19% в третьем квартале 2025 года против 28% годом ранее.

С апреля 2026 года ЦБ планирует перейти на «вложенную» систему установления МПЛ для необеспеченных потребительских кредитов. Это означает, что лимит по кредитам с ПДН выше 80% будет включен в лимит для кредитов с ПДН свыше 50%.

Такой подход предоставит банкам и микрофинансовым организациям большую гибкость в управлении структурой кредитного портфеля, позволяя сокращать выдачу наиболее рискованных кредитов (ПДН >80%) и увеличивать объем менее рискованных займов (ПДН 50−80%).

ЦБ оставил без изменений требования для автокредитов и займов под залог машины. Эти меры уже дали результат: теперь банки выдают меньше рискованных кредитов. Например, доля автозаймов, где платежи превышают половину дохода заемщика, снизилась с 39% до 14%, а по кредитам под залог авто — с 68% до 10%.

Отдельно ЦБ напомнил, что с 1 января 2026 года в автокредитовании ужесточатся требования к расчету ПДН: банки лишатся возможности оценивать доход заемщика по собственным моделям. Запас капитала по автокредитам на 1 сентября 2025 года составил 2,6% от общего объема таких займов (с учетом уже созданных резервов).