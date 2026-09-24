ЦБ готов смягчить требования к банкам по кредитам компаниям на защиту предприятий и инфраструктуры от атак беспилотников. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, для таких займов планируется снизить коэффициенты риска и не применять макропруденциальные надбавки.

Фото: Ирина Мотина/РИА Новости

Мера коснется кредитов на защиту производственных и критически важных объектов. Компании уже обращаются в банки за таким финансированием, рассказала Набиуллина на Международном банковском форуме Ассоциации банков России. По ее словам, новый подход позволит бизнесу заранее снижать возможный ущерб, а банкам — риски невозврата кредитов.

Для компаний, объекты которых уже пострадали от атак, действует другой механизм — реструктуризация задолженности. ЦБ рекомендовал банкам рассматривать такие обращения. По словам Набиуллиной, запросов на изменение условий кредитов становится больше, в том числе со стороны продавцов маркетплейсов.

При этом у бизнеса возникают сложности с подтверждением ущерба. Чтобы изменить условия кредита, компании должны предоставить документы о последствиях атаки. ЦБ предлагает упростить этот процесс и наладить прямой обмен данными между банками и маркетплейсами, чтобы необходимые сведения поступали сразу в кредитные организации. Единые правила такого обмена, считает Набиуллина, можно согласовать через банковскую ассоциацию.

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С начала лета атаки беспилотников стали дополнительным риском для бизнеса. Среди пострадавших объектов были НПЗ и логистическая инфраструктура Wildberries и Ozon. В ЦБ отмечали, что повреждения могут временно выводить из строя часть производственных мощностей.

Одновременно растет объем проблемных корпоративных кредитов. В июле он увеличился на 200 млрд руб. При этом их доля в общем кредитном портфеле компаний сократилась на 0,2 п.п., до 11,6%, поскольку корпоративное кредитование в целом росло быстрее.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее предлагал изменить условия финансирования восстановления поврежденной инфраструктуры. Инициатива ЦБ касается более раннего этапа — компании смогут брать кредиты не только на восстановление после атак, но и на защиту объектов заранее.

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