Банк России утвердил масштабное обновление перечня операционных признаков, которые могут свидетельствовать о проведении денежных переводов без согласия владельца счета. Новая редакция документа, опубликованная на интернет-портале регулятора, вступит в силу с 1 января 2026 года.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Значительным нововведением стало расширение списка подозрительных операций на шесть дополнительных пунктов для традиционных банковских переводов и введение двух новых критериев конкретно для транзакций с цифровым рублем. Среди наиболее существенных дополнений:

● крупные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму от 200 тыс. руб.;

● смена номера мобильного телефона, привязанного к банковскому приложению;

● получение кредитной организацией данных от сотовых операторов об изменении характеристик устройства клиента (например, использование нетипичного провайдера интернет-услуг).

Прочитайте также Набиуллина посчитала сбалансированность бюджета через повышение НДС лучше его дефицита

Это решение развивает ранее озвученную инициативу ЦБ о включении в перечень мошеннических операций крупных самопереводов через СБП. Регулятор особо подчеркивает, что предметом проверки будет не сам факт перевода средств себе на счет, а специфическая последовательность финансовых операций.

Для применения защитных мер должны одновременно выполняться два условия:

● осуществляется крупный перевод (от 200 тыс. руб.) через СБП физическому лицу;

● получатель является «условно незнакомым» — с ним у отправителя отсутствовали какие-либо финансовые операции в течение как минимум шести предыдущих месяцев.

В ЦБ уточнили, что такая транзакция должна предваряться переводом самому себе через тот же канал (СБП). Таким образом, объектом мониторинга становится не изолированная операция, а цепочка последовательных действий, что позволяет точнее идентифицировать потенциально мошеннические схемы, при которых злоумышленники сначала консолидируют средства на одном счете перед их окончательным выводом.