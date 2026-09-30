Российские банки с 1 октября рискуют платить в четыре раза больше в систему страхования вкладов, если регулятор сочтет их работу с клиентами недобросовестной. Повышенные отчисления будут назначать тем кредитным организациям, которые два квартала подряд сохраняют низкую оценку по риску недобросовестного поведения. Дополнительный платеж составит 300% от базового взноса.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Поводом для ухудшения оценки могут стать нарушения при продаже финансовых продуктов. В ЦБ среди них называют неоднократное раскрытие неполных или недостоверных условий договоров и связанных с ними рисков, а также продажу сложных инвестиционных инструментов без предусмотренного тестирования. При этом регулятор не устанавливает закрытый список нарушений: каждый случай будут рассматривать отдельно.

Для банков это фактически новая финансовая санкция за проблемы с защитой клиентов. Она отличается от обычного штрафа тем, что повышенный взнос может действовать несколько кварталов. Кроме того, его размер будет зависеть от объема вкладов, поэтому для крупных кредитных организаций дополнительные расходы могут достигать миллиардов рублей, отмечает директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Особое внимание регулятор будет уделять повторяемости нарушений. С 1 октября 2025 года ЦБ уже учитывает соответствующие показатели при оценке банков, однако до сих пор они не влияли на размер взносов. Теперь низкая оценка, сохраняющаяся два квартала, станет основанием для увеличения платежа. В Банке России подчеркивают, что решение не будет приниматься автоматически: значение будут иметь тяжесть нарушения, связанные с ним риски и действия банка по исправлению ситуации.

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Участники рынка опасаются, что под новую систему могут попасть и эпизоды, которые не свидетельствуют о системных проблемах. Например, повторные нарушения сроков ответа клиентам могут возникнуть из-за технических сбоев. В Ассоциации банков России считают, что такие случаи должны оцениваться иначе, чем регулярное навязывание дополнительных услуг или сокрытие существенных условий продукта.

Есть риск и другой реакции банков — попытки соответствовать требованиям формально. Кредитная организация может увеличить количество предупреждений и документов, которые подписывает клиент, но при этом сохранить прежние методы продаж. В результате наличие необходимых согласий еще не будет означать, что человек действительно понял риски продукта, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

Для клиентов новые требования могут привести к более осторожной продаже сложных финансовых инструментов. В частности, банки способны сократить предложение инвестиционных продуктов людям, которые не прошли необходимое тестирование. Эксперты при этом не ожидают существенного общего роста стоимости банковских услуг: при высокой конкуренции кредитным организациям может быть проще изменить практику продаж, чем переложить дополнительные расходы на клиентов.

Однако банки могут искать способы компенсировать новую нагрузку через тарифы и комиссии. Поэтому итоговый эффект будет зависеть от того, насколько жестко ЦБ станет отслеживать не только документы и формальные процедуры, но и реальное поведение сотрудников при продаже финансовых продуктов.

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