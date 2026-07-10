Банк России стал активнее вводить в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей образца 2022 года, говорится в пресс-релизе регулятора. Ее оформление посвящено Центральному федеральному округу, а дизайн продолжает общую концепцию, по которой ЦБ в последние годы обновляет весь банкнотный ряд.

Изображение: сайт Банка России / cbr.ru

На лицевой стороне сторублевки изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому солдату и стилизованная карта Центрального федерального округа. Обновленная система защиты включает водяные знаки, микротекст, скрытые изображения и защитную нить. QR-код ведет на страницу Банка России с описанием оформления и признаков подлинности купюры. В цветовой гамме преобладают оливковый и оранжевый.

Формально это не совсем «новые 100 рублей с нуля»: дизайн такой банкноты ЦБ представил еще летом 2022 года, но массовое вхождение купюры в оборот оказалось довольно растянутым по времени. Теперь регулятор фактически заново акцентирует внимание на этой версии сторублевки и запускает ее более заметное хождение. При этом старые банкноты номиналом 100 рублей остаются законным средством платежа и из обращения не изымаются одномоментно — они будут уходить постепенно, по мере износа.

Для ЦБ это часть большой реформы наличных денег, в рамках которой регулятор обновляет дизайн банкнот и одновременно усиливает их защиту. Новые купюры строятся по единому принципу: каждый номинал посвящен одному из федеральных округов России, а оформление становится более «цифровым» — с QR-кодами, картами округов и дополнительными машиночитаемыми элементами защиты.

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В в конце 2025 года Банк России представил в той же стилистике обновленную банкноту номиналом 1000 рублей. Ее оформление посвящено Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Тогда ЦБ подчеркивал, что обновление банкнот связано не только с дизайном. Оно должно усложнить подделку денег и обеспечить корректную работу купюр в современном банковском и торговом оборудовании. Поскольку новые банкноты входят в оборот постепенно, банкам, ретейлу, инкассаторам и сервисным компаниям приходится своевременно перенастраивать технику и обучать сотрудников. Иначе сторублевка с QR-кодом может вызвать у кассиров то же недоверие, с которым нередко встречают любые непривычные купюры.

Что это значит для бизнеса

Для большинства компаний новость скорее техническая, чем судьбоносная: новая сторублевка не меняет правила расчетов, но постепенно появится в кассах, банкоматах, терминалах и инкассации. То есть предприятиям с заметным оборотом наличных стоит проверить, как оборудование распознает обновленный номинал и знают ли сотрудники его основные признаки подлинности.

Отдельный эффект — репутационный. Чем активнее ЦБ обновляет банкнотный ряд и вшивает в него новые элементы защиты, тем меньше у бизнеса пространства для споров в духе «мы не приняли купюру, потому что она какая-то подозрительно новая». Так что для торговых точек и сервисов это еще один повод освежить инструкции для кассиров — чтобы сторублевка не превращалась в повод для конфликтов на кассе.

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