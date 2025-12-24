Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на отечественном рынке. Формально документ адресован инвесторам, но на практике он затрагивает и тот бизнес, который уже использует криптовалюту для расчетов, защиты капитала и работы с зарубежными контрагентами. Инвесторы и участники рынка, с которыми поговорил «Инк», сходятся в одном: концепция ЦБ — это не про развитие криптоиндустрии, а про попытку встроить уже существующие практики в управляемую и контролируемую модель.
Что придумал ЦБ? ЦБ предлагает разрешить покупку и продажу криптовалют, но строго в инвестиционном формате. Расплачиваться ими внутри страны по-прежнему нельзя. Неквалифицированным инвесторам — лимит до 300 тыс. руб. в год и тестирование, квалифицированным — почти без ограничений, но тоже с тестом и запретом на анонимные монеты.
Работать с криптой предлагается через привычную инфраструктуру — банки, брокеров, доверительных управляющих. Отдельные требования появятся для обменников и депозитариев. Трансграничные операции возможны, но с уведомлением налоговой. Законодательную базу планируют подготовить к 2026 году, а с 2027-го — ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников.
Почему это важно не только для инвесторов, но и для бизнеса? Сегодня рынок криптообменов в России находится в «серой зоне»: сделки не запрещены, но и не защищены законом. В текущей модели бизнес продает биткоин и покупает рубли, формируя спрос на национальную валюту и косвенно влияя на ее стабильность.
При классических серых схемах обналичивания потери составляют 8–15%. В криптомоделях фактические затраты — около 3%. Разница дает минимум 5% дополнительной рентабельности проекта — ощутимый показатель, например, для МСП.
Кроме того, на рынке уже существуют условно «белые» схемы, которые формально не запрещены, но и не закреплены в регулировании. Например, российские юрлица могут официально приобретать цифровые активы через белорусские биржи и продавать их, аккумулируя средства через кошельки. Эти операции не проходят через российские банки и выстроены через цепочку с Белоруссией.
Как объясняет Марат Усманов, основатель криптокомпании DIMMAR Exchange, концепция — это одновременно шаг к легализации и усилению контроля.
«Сегодня операции не имеют четкого правового статуса. Новая модель переводит рынок в более прозрачную, „белую“ плоскость — как это сделано в ряде зарубежных юрисдикций», — говорит он.
При этом часть неформального оборота скорее всего сохранится, но его доля сократится.
По мнению Валерия Богинского, коммерческого директора инвестплатформы «Партнерские финансы», ЦБ не столько открывает рынок, сколько институционализирует уже существующий оборот с усиленным контролем.
«Раньше неквалифицированные инвесторы работали с криптовалютой через зарубежные площадки или неформально, с полным принятием рисков. Теперь появляется возможность инвестировать через российских брокеров и банки, с понятными процедурами, налоговым агентом и защитой, пусть и с жесткими ограничениями», — поясняет он.
Лимит в 300 тыс. рублей для неквалифицированных — важный момент. Усманов видит в нем скорее ограничение: для некоторых это ощутимый порог, но для активных игроков — не полноценный инвестиционный инструмент и стимул для обходных схем. Богинский же добавляет, что это не экономический барьер, а регуляторный фильтр, чтобы ограничить потенциальные потери и отсечь спекуляции. По сути — это тестовый доступ, позволяющий инвестору разобраться, а регулятору — оценить поведение рынка.
И в чем же проблема? Проблема в том, что криптовалюта в России признается имуществом, но ею нельзя напрямую оплачивать работы и услуги. В итоге бизнес использует крипту для расчетов, но не может корректно оформить эти операции в договорах, бухгалтерии и налоговом учете.
Риски здесь вполне прикладные: невозможность подтвердить источник средств, сложности с налоговыми проверками, вопросы к экономическому смыслу операций, повышенное внимание банков и риск блокировки счетов. Именно поэтому бизнес не готов публично обсуждать такие практики, несмотря на их массовость.
Кто выиграет от нового регулирования? Оба эксперта сходятся: основные бенефициары — криптоплатформы, брокеры и, возможно, банки через дочерние структуры, которые смогут встроить криптоуслуги в существующую финансовую инфраструктуру.
«Для криптоплатформ это сигнал, что надо либо интегрироваться с лицензированной инфраструктурой, либо уходить в зарубежные юрисдикции», — говорит Богинский.
Усманов добавляет, что рынок станет более предсказуемым и привлекательным для бизнеса, с законными условиями хранения, перевода и операций с цифровыми активами, включая трансграничные сделки.
Хорошо, а что делать-то бизнесу?
Получается, что крипторегулирование от ЦБ— это не революция, а аккуратный шаг к цивилизованному и прозрачному крипторынку с высоким риском и жесткими ограничениями. Для тех, кто не хочет играть по правилам, остаются зарубежные площадки, а для желающих работать легально — впервые появился официальный «путь» на российский крипторынок.