Эксперты Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ) выяснили, что в России производится и ввозится из-за рубежа в общей сложности 1,49 млрд упаковок нелегальной кондитерской и шоколадной продукции. В результате бюджет страны только в 2025 году, как ожидается, недополучит более 12 млрд руб.

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Замдиректора ЦЭЭ ВШЭ Артем Концерев сообщил, что эксперты выявили дисбаланс между внутренним производством, импортом кондитерских и шоколадных изделий и объемами потребления российскими домохозяйствами. Так, по итогам 2023 года объем потребления превысил на 10,4% объем производимого в стране и импортного шоколада.

Эта продукция не отражена в налоговых ведомостях, то есть является незадекларированной. По подсчетам ЦЭЭ ВШЭ, по той же причине в 2025 году федеральный бюджет недополучит 12,07 млрд руб.

Недоимка складывается из недополученного налога на прибыль — 7,39 млрд руб. и потерь по НДС — 3,55 млрд руб., а также из невыплаченных таможенных пошлин около 956 млн руб. Еще 174 млн руб.— это выпадающие доходы бюджета от невыплаченного налога на прибыль в оптово-розничном звене.

Потенциальный объем потерь бюджета в 2025 году от нелегального оборота кондитерской продукции на 18% больше чем в 2024 году. Концерев объяснил это повышением с 20% до 25% ставки налога на прибыль и ожидаемого роста общего уровня цен на 5%.

Эксперты ЦЭЭ ВШЭ считают, что вывод из тени выпуска и импорта незадекларированной продукции «позволит легальным производителям увеличить чистую прибыль на 22,18 млрд руб. в производственном звене и на 523 млн руб.— в оптово-розничном звене».

Зампред правления «Руспродсоюза» (объединяет крупных поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов пояснил, что в себестоимости производства горького шоколада на какао-бобы приходится не менее 60%, молочного — 25%. Таким образом, рост цен на какао привел к подорожанию готовой продукции в России.

По словам Леонова, оптовые цены на шоколад в феврале 2025 года составляли в среднем 765,5 руб., а розничные — 1,32 тыс. руб. за 1 кг, годом ранее — 524,3 руб., и 1,04 тыс. руб. за 1 кг соответственно.