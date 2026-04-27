Китайская DeepSeek резко снизила стоимость ИИ-решений, предложив 75% скидку на новую модель DeepSeek-V4-Pro. Одновременно компания в десять раз снизила стоимость кэширования запросов во всей линейке API, заметно удешевив разработку.

Предварительную версию модели представили в пятницу. Модель оптимизирована под чипы Huawei — это указывает на попытку DeepSeek усилить позиции внутри китайской полупроводниковой экосистемы.

Скидка в 75% на DeepSeek-V4-Pro действует до 5 мая. В линейке сейчас две версии:

более производительная и дорогая Pro;

облегченная и более доступная Flash.

По данным компании, версия Pro показывает высокие результаты в бенчмарках на знание мировых данных: она опережает большинство моделей с открытым кодом и уступает лишь решениям Google (в частности, Gemini-Pro-3.1 с закрытым кодом).

В DeepSeek подчеркивают, что модели V4 оптимизированы для ИИ-агентов — систем, выполняющих сложные многошаговые задачи. В отличие от чат-ботов, такие системы требуют значительно больше вычислительных ресурсов — поэтому цена становится ключевым фактором для разработчиков.

Снижение цен и запуск новой модели усиливают конкуренцию на глобальном рынке ИИ, где компании все активнее борются не только за качество моделей, но и за стоимость их использования.

