Согласно прогнозам регулятора, по итогам 2024 года рынок ипотечного кредитования в России вырастет не более чем на 15%, сообщает РБК. Ранее Центробанк прогнозировал еще большее сокращение темпов прироста ипотечного рынка.

«Ожидалось, что ужесточение макропруденциальной и денежно-кредитной политики, а также условий госпрограмм охладят рынок сильнее», — поясняется в отчете. Однако этого не произошло.

По итогам третьего квартала на фоне отмены общей льготной ипотеки, изменения условий семейной ипотеки и роста ставок по рыночным ипотечным кредитам рост объемов кредитования замедлился, но меньше, чем ожидалось, — с 6,3% до 2,4%.

В настоящее время регулятор ожидает прироста портфеля ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) до 15%, а без учета сделок секьюритизации — от 8% до 11%. Также в отчете содержится прогноз на 2025 год. На текущий момент в 2025 году Центробанк ожидает роста в диапазоне от 8% до 13%.

Прогноз на 2025 год также дали и другие эксперты. В «ВТБ» предсказали сжатие ипотечного рынка минимум на 20%. Аналитики считают, что в следующем году рынок ипотеки не дойдет даже до показателей 2020 года, когда выдачи составили 4,4 трлн руб.

В Сбербанке заявили, что выдача ипотеки в 2025 году составит 4,3 трлн руб., а аналитики Frank RG ожидают снижения до 4 трлн руб.

В 2024 году, согласно прогнозам «Домклик» Сбербанка, объем выдач ипотеки в России составит около 5 трлн руб. Ранее директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи заявил, что спрос на ипотеку упал из-за «значительных ограничений» в сегменте льготного кредитования и высокой ключевой ставки.